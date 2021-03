Com garotos, Grêmio vence Esportivo e segue 100% no Gaúcho

Foto: Reprodução

O Grêmio continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. Na noite deste sábado, o time tricolor bateu o Esportivo por 2 a 0, no Montanha dos Vinhedos, pela quarta rodada. Os gols foram marcados por Thaciano e Lucas Araújo.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos seis pontos, na terceira posição, enquanto o Esportivo ficou em décimo, com três, um a mais do que o Novo Hamburgo, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Ainda neste sábado, Brasil e Caxias ficaram no empate sem gols no Bento Freitas. O time da casa foi para quatro pontos, contra seis do time grená, terceiro colocado.

Com um time recheado de garotos, o Grêmio dominou o Esportivo do início ao fim. Logo aos oito minutos, Darlan deu belo passe para Isaque. O atacante dominou com categoria, cortou a marcação e exigiu um milagre do goleiro Anderson.

Léo Chú, uma das apostas de Renato Gaúcho, também teve oportunidade de marcar, mas, assim como Isaque, ficou em Anderson. O goleiro vinha sendo o nome da partida, até que Darlan acionou Vanderson. O lateral deu cruzamento milimétrico para Thaciano cabecear no fundo das redes.

No segundo tempo, o panorama se inverteu. O Grêmio relaxou e viu o Esportivo crescer e criar as principais oportunidades de gol. Aos nove minutos, após cobrança de falta de Itaqui, Rodrigues afastou. Na sobra, Daniel Cruz pegou de primeira e mandou muito perto da meta defendida pelo goleiro Brenno.

O mesmo Daniel Cruz teve a chance de ouro de empatar, mas viu Brenno crescer e fazer um milagre. A segunda do goleiro deu segurança para os atacantes gremistas. Lucas Araújo protagonizou uma linda assistência para Léo Pereira, que foi derrubado, dentro da área, por Anderson, pênalti. Lucas Araújo bateu e fez 2 a 0.

O Esportivo sentiu o gol e não teve mais força para reagir. Já o Grêmio só administrou a vantagem para confirmar mais uma vitória no Estadual

Na próxima rodada, o Esportivo enfrenta o Caxias, no Centenário, enquanto o Grêmio recebe na Arena o Aimoré. Dia e horário ainda serão definidos pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).