Com estratégia perfeita, Verstappen supera Mercedes e vence GP do 70º Aniversário - (Foto: Bryn Lennon/AFP)

Em uma prova em que as táticas fizeram a diferença, o holandês Max Verstappen executou de forma impecável a estratégia planejada e venceu o GP do 70.º Aniversário da Fórmula 1 neste domingo. O piloto da Red Bull superou Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e encerrou a sequência vitoriosa da Mercedes, que havia triunfado nas quatro corridas anteriores desta temporada.

Verstappen foi praticamente perfeito na execução do plano traçado pela Red Bull e ganhou de maneira incontestável. O holandês foi o único a largar com pneus duros, passou parte da prova com os médios e completou a estratégia com novos compostos. Ele assumiu a dianteira no momento em que os pilotos da Mercedes foram aos boxes. Depois, fez a troca de pneus junto de Bottas para evitar ser ultrapassado.

"Tínhamos muito ritmo no carro, então seguimos pressionando. Nos tivemos um dia incrível. Tivemos a estratégia correta. Eu tentei colocar pressão na Mercedes para forçar o pit stop", explicou Verstappen. Foi sua nona vitória na carreira e a primeira no ano, o que confirma que ele é o mais preparado para brigar com os rivais da Mercedes nesta temporada.

Vencedor das últimas três corridas, Lewis Hamilton terminou em segundo. O hexacampeão mundial ficou sem o primeiro lugar, mas, com o segundo posto, subiu no pódio pela 155ª vez na categoria e se igualou ao recordista Michael Schumacher.

Valtteri Bottas acabou decepcionando. O finlandês largou na pole e manteve a ponta até fazer sua primeira parada. Depois, tentou perseguir Verstappen, mas não só viu o adversário abrir longa vantagem como também foi superado por seu companheiro Hamilton no fim, terminando em terceiro.

Desta vez, a Ferrari teve um desempenho positivo e Charles Leclerc conseguiu mais uma boa colocação. Ele terminou em quarto, seguido pelo tailandês Alexander Albon, parceiro de Verstappen na Red Bull. A Racing Point colocou seus dois carros na sexta e sétima posições, com o canadense Lance Stroll à frente do alemão Nico Hulkenberg, que substituiu pela segunda vez o mexicano Sergio Perez, diagnosticado com covid-19.

O francês Esteban Ocon, da Renault, foi o oitavo, seguido pelo jovem britânico Lando Norris, da McLaren. O russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, completou o grupo dos dez primeiros colocados. Sebastian Vettel, após mais uma performance ruim, foi só o 12º.

Na classificação geral do campeonato, Hamilton segue na liderança, com 107 pontos, 30 de vantagem para Verstappen, o novo vice-líder. Bottas caiu para terceiro na tabela, com 73 pontos, e Charles Leclerc ocupa o quarto lugar do Mundial, com 45 pontos.

A Fórmula 1 mais uma vez organizou um protesto antirracista antes da largada, sempre liderado por Lewis Hamilton. Dos 20 pilotos, sete escolheram não se ajoelhar: Max Verstappen, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat, Carlos Sainz Jr., Antonio Giovinazzi, e Kevin Magnussen.

Depois de duas corridas consecutivas em Silverstone, na Inglaterra, a Fórmula 1 segue no próximo fim de semana para Barcelona para a disputa do GP da Espanha, a quinta etapa da temporada.

Confira a classificação do GP do 70º Aniversário:

1°) Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h19min41s993

2º) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 11s326

3º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 19s231

4º) Charles Leclerc (ALE/Ferrari), a 29s289

5º) Alexander Albon (TAI/Red Bull), a 39s146

6º) Lance Stroll (CAN/Racing Point), a 42s538

7º) Nico Hulkenberg (ALE/Racing Point), a 55s951

8º) Esteban Ocon (FRA/Renault), a 64s773

9º) Lando Norris (ING/McLaren), a 65s544

10º) Daniil Kvyat (RUS/Alphatauri), a 69s669

11º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri), a 70s642

12º) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 73s370

13º) Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren), a 74s070

14º) Daniel Ricciardo (AUS/Renault), a uma volta

15º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a uma volta

16º) Romain Grosjean (FRA/Haas), a uma volta

17º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a uma volta

18º) George Russel (ING/Williams), a uma volta

19º) Nicholas Latifi (CAN/Williams), a uma volta

Abandonou a prova:

Kevin Magnussen (DIN/Haas)