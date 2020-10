Com edema ósseo, Jean rescinde contrato com o Cruzeiro e retorna para o Palmeiras

Jean volta ao Palmeiras após problema no joelho o fazer rescindir com o Cruzeiro - (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Um edema ósseo no joelho esquerdo encerrou o período de empréstimo do volante Jean no Cruzeiro. O jogador vai voltar para o Palmeiras, onde inicia nos próximos dias um tratamento. O anúncio foi feito pelo clube mineiro, nesta quarta-feira, que inclusive vai pagar parte dos salários do atleta, que só deve retornar aos gramados no ano que vem.

O jogador, de 34 anos, estava emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano, mesmo período em que vai se encerrar seu vínculo com a equipe paulista. A rescisão de contrato com o clube de Belo Horizonte foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

"O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo e dedicação neste período de trabalho, e deseja uma pronta recuperação e sucesso na sequência de sua carreira", informou o Cruzeiro, em uma nota publicada em suas redes sociais.

Jean disputou nove jogos e marcou um gol pelo Cruzeiro. Sua última participação foi em 19 de setembro, na derrota, por 3 a 1, em jogo da décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando fez o gol de honra da equipe mineira.

Com Henrique (em tratamento de cirurgia), Jadson, Jadsom Silva, Filipe Machado e Adriano no elenco, a diretoria cruzeirense deverá buscar um substituto para Jean.