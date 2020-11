Com dois jogadores, Guarani confirma três casos de covid-19

Com isso, o técnico Felipe Conceição terá que realizar mudanças em cima do jogo. - (Foto: Letícia Martins / Guarani FC)

O Guarani perdeu de última hora dois jogadores considerados titulares para o jogo diante do CSA nesta sexta-feira, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. c.

"O Guarani Futebol Clube informa que recebeu os resultados realizados nos atletas e no staff do Departamento de Futebol há poucos instantes e, desta vez, o clube teve três resultados positivos para covid-19. Na testagem RT-PCR, tiveram resultados positivos os atletas Arthur Rezende e Rafael Costa. Além deles, o preparador físico Ronaldo Torres também testou positivo. Ambos já estão cumprindo isolamento, seguem assintomáticos, e aguardam resultado da contraprova", disse a direção do time campineiro.

Com isso, o técnico Felipe Conceição terá que realizar mudanças em cima do jogo. Murilo Rangel é o principal candidato para vaga de Arthur Rezende, enquanto que Giovanny fará parceria com Júnior Todinho no setor ofensivo.

Um provável Guarani deve ser formado por: Gabriel Mesquita; Cristóvam (Pablo), Romércio, Wálber e Bidu; Bruno Silva, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Renanzinho, Júnior Todinho e Giovany.

O Guarani busca a reabilitação depois de ter perdido para o Juventude, por 1 a 0. Na 14ª colocação, com 21 pontos, o time de Campinas precisa do resultado positivo para não correr o risco de voltar à zona de rebaixamento.