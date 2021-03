Com Cristiano Ronaldo no banco, Juventus vence Lazio por 3 a 1 e é 3ª no Italiano

Com Cristiano Ronaldo no banco, poupado pera o jogo com o Porto na terça-feira pela Liga dos Campeões, a Juventus derrotou a Lazio, por 3 a 1, neste sábado, em Turim, e está na terceira colocação do Campeonato Italiano, após 25 rodadas. A liderança é da Internazionale de Milão (59), seguida pelo Milan (53), enquanto o time de Roma é apenas o sétimo, com 43 pontos.

Sem o astro português, quem liderou a Juve foi Alvaro Morata, autor de dois gols e uma assistência. Mas quem abriu o placar, aos 14 minutos, foi a equipe visitante por intermédio de Correa, em bela jogada individual.

O jogo continuou bem disputado e a Juventus só foi conseguir a igualdade no placar aos 39 minutos, após linda finalização de Rabiot. O lance recebeu aplausos por parte do goleiro Buffon e de Cristiano Ronaldo, ambos no banco de reservas.

O segundo tempo foi todo de Morata. Aos 12 minutos, ele disputou corrida com toda a zaga da Lazio e ainda esbanjou categoria para bater na bola e virar o placar: 2 a 1. Três minutos depois, o atacante foi frio para cobrar penalidade e definir mais uma vitória da Juventus.

Outros jogos deste sábado do Italiano: Spezia (14º, 26 pontos) 1 x 1 Benevento (15º, 26) e Udinese 2 (10º, 32) x 0 Sassuolo (9º, 36).