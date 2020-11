Com covid-19, zagueiro Luan é mais um desfalque para o Palmeiras contra o Ceará

Zagueiro Luan se lesionou durante jogo do Palmeiras com o São Paulo - (Foto: César Greco/Agência Palmeiras)

Diagnosticado com covid-19 em exame realizado na terça-feira, Luan é mais um desfalque para o técnico Abel Ferreira escalar o Palmeiras para o jogo contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 16h30, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Luan está assintomático e em isolamento em sua casa. Como Gustavo Gómez também não vai jogar, por estar servindo a seleção paraguaia nas Eliminatórias Sul-Ameriocanas para a Copa do Mundo do Catar, Abel Ferreira deverá escalar Emerson Santos e Renan na zaga.

A boa notícia foi a participação pela primeira vez com o restante do elenco do chileno Benjamín Kuscevic, contratado na semana passada. O zagueiro terminou o trabalho de recondicionamento de 40 dias por causa de uma cirurgia no tornozelo direito.

Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Viña (todos convocados por suas seleções), Felipe Melo, Wesley, Luan Silva, Luiz Adriano e Esteves (machucados) também não vão enfrentar o Ceará. Provável escalação: Jailson; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan (Kuscevic) e Gustavo Scarpa; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Veron e Willian.