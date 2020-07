Com covid-19, mexicano Sergio Pérez está fora do GP da Inglaterra de Fórmula 1

Sergio Pérez - (Foto: José Méndez/EFE)

O mexicano Sergio Pérez está fora do GP da Inglaterra, quarta etapa da temporada de Fórmula 1, que será disputada domingo, no circuito de Silverstone. Após uma análise inicial inconclusiva, a FIA, a equipe Racing Point e os organizadores da prova comunicaram que o teste da covid-19, obrigatório antes de entrar no paddock da F-1, foi positivo para o novo coronavírus.

Segundo a nota, Pérez, que deveria ter participado da entrevista coletiva que os pilotos concedem um dia antes do início das atividades de pista, está isolado e não tem acesso ao autódromo de Silverstone.

A Racing Point informou ainda que Pérez não viajou para ao México no período entre o GP da Hungria, no último dia 19, e esta quinta-feira. O teste feito no piloto foi o PCR, com o swab, o popular cotonete, que é inserido em uma das narinas para coletar material do examinado.

Com a vaga de Pérez, o belga Stoffel Vandoorne e o compatriota Esteban Gutiérrez são os possíveis substitutos, já que os dois têm vínculo com a Mercedes, que divide pilotos reservas com a Racing Point que tem também o canadense Lance Stroll como titular.

Pérez vem sendo um dos destaques da temporada de 2020 e ocupa a sexta colocação na classificação geral, com 22 pontos. O mexicano pontuou nas três corridas do campeonato, com dois sextos lugares (nos GPs da Áustria e da Estíria, ambos no circuito de Spielberg) e um sétimo (no GP da Hungria, em Budapeste).

Todos os envolvidos com as corridas de Fórmula 1 têm passado por teste de covid-19 para terem acesso aos paddocks. Até o momento, apenas dois casos positivos foram impedidos de acessar o circuito de Hungaroring, na Hungria, há duas semanas, mas estes não foram de pessoas que haviam estado na Áustria nas duas primeiras provas da temporada.