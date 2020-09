Com chance de ser titular, Marquinhos sonha com estreia vitoriosa na Vila Belmiro

Jogadores do Atletico MG - (Foto: Bruno Cantini e Pedro Souza/Agência Galo/Atlético-MG)

O jovem Marquinhos, de 20 anos, pode ser a novidade ofensiva do técnico argentino Jorge Sampaoli, do Atlético-MG, para a partida contra o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ele começou entre os titulares na competição, saiu com a chegada de atletas mais experientes, mas agora pode pintar na vaga de Keno, que vem rendendo abaixo do esperado, ou mesmo de Savarino, mal diante do Coritiba. E o garoto está empolgado para seu primeiro jogo em Santos.

"Espero que seja uma experiência boa não apenas para mim. Mas para todos aqui do grupo e que a gente possa sair com a vitória", disse Marquinhos, na esperança de começar a partida. Ele ainda engrossou o discurso que Sampaoli sempre faz questão de repetir: de ser ofensivo, sempre. "O Santos é um time bem treinado, com grandes jogadores. Precisamos ter cuidado com o Marinho, mas temos de atacar, jogar como estamos jogando".

Sampaoli dificilmente repete escalações. Adora usar o time de acordo com os oponentes. Como o Santos tem desfalques defensivos, a correria e habilidade de Marquinhos podem fazer a diferença em um confronto teoricamente equilibrado.

O atacante não poupa elogios para o aprendizado adquirido com o treinador e promete colocar tudo em prática em campo. Desde o início ou como opção ao decorrer do jogo. "O Sampaoli está ajudando muito no meu crescimento. É um grande técnico, que já treinou Messi, o melhor do mundo, então estou tentando aproveitar muito o que ele me passa para que possa evoluir cada vez mais", afirmou, encantado com o trabalho do argentino. "Ele conversa comigo, fala que posso virar um grande jogador".

Para o duelo na Vila Belmiro, o zagueiro Réver, gripado, é desfalque certo. Mariano e Guga disputam vaga na lateral direita e Hyoran deve perder o lugar no meio de campo. Allan jogaria como volante e Guilherme Arana voltaria à ala esquerda.

MUDANÇA - A CBF informou nesta terça-feira que o jogo do Atlético-MG deste domingo diante do Red Bull Bragantino, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 10.ª rodada, mudou de horário. Antes marcado às 11 horas, será disputado às 16 horas.