Com cesta no fim, Lakers batem Nuggets e encerram sequência de 3 derrotas na NBA

Nenhum dos times conseguiu mais de 7 pontos de vantagem na noite. - (Foto: Bill Baptist/NBAE via Getty Images)

Com uma cesta de três pontos do ala Kyle Kuzma no último segundo, o Los Angeles Lakers voltou a vencer pela temporada regular na rodada de segunda-feira da NBA. Após sofrer três derrotas consecutivas, o time da Califórnia bateu o Denver Nuggets por 124 a 121, em partida disputada dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando.

Em duelo muito equilibrado e de bom nível técnico, Kuzma foi o herói da noite com uma grande apresentação em quadra ao marcar 25 pontos e teve a ajuda da dupla de astros dos Lakers. LeBron James foi o cestinha e anotou mais um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) na carreira com 29 pontos e 12 assistências. Anthony Davis contribuiu com 27 pontos, seis rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e dois tocos.



Kyle Kuzma dá vitória aos Lakers contra os Nuggets

Do outro lado, a franquia do Colorado rodou bastante o time e, assim, oito jogadores fecharam a partida com dois dígitos em pontuação. Destaques para o reserva PJ Dozier (18 pontos), Michael Porter Jr. (15 pontos), Jamal Murray e Monte Morris, ambos com 14 tentos, Paul Millsap (13 pontos), além do "discreto" Nikola Jokic, que terminou a partida com 12 pontos e quatro assistências.

Na tabela de classificação, os dois times já estão classificados para os playoffs na Conferência Oeste. Os Lakers, com 52 vitórias e 18 derrotas, já asseguraram a primeira colocação, enquanto que os Nuggets estão em terceiro lugar com 46 triunfos e 25 derrotas.

À frente dos Lakers na classificação geral está o Milwaukee Bucks, que mais uma vez foi derrotado. Em um jogo com muitos titulares poupados dos dois lados, o atual campeão Toronto Raptors venceu por 114 a 106. Pelo lado do time do Canadá, Chris Boucher, vindo do banco de reservas, foi o grande nome com 25 pontos e 11 rebotes. Na franquia de Wisconsin, Kyle Korver se destacou com 19 pontos. O grego Giannis Antetokounmpo não entrou em quadra.

SEM PERDER - Desde a retomada da temporada, só uma equipe ainda não perdeu na "bolha" de Orlando. É o Phoenix Suns, que conquistou a sexta vitória seguida ao ganhar do Oklahoma City Thunder pelo placar de 128 a 101 com ótima atuação de Devin Booker, que liderou a equipe com 35 pontos.

Com o resultado positivo, os Suns ainda mantêm vivas as esperanças de avançar para os playoffs. A equipe agora soma 32 vitórias e 39 derrotas e está na 10.ª colocação do Oeste. Já o Thunder, classificado à pós-temporada, acumula 43 triunfos e 27 derrotas na quinta colocação da mesma conferência.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Phoenix Suns 128 x 101 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 114 x 122 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 106 x 114 Toronto Raptors

Miami Heat 114 x 92 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 124 x 121 Denver Nuggets

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Washington Wizards x Milwaukee Bucks