Com baixas, Real visita Inter de Milão para manter reação na Liga dos Campeões

Com baixas de peso, o Real Madrid visitará a Inter de Milão nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), para manter sua reação na Liga dos Campeões. Longe de empolgar e sob desconfiança nesta temporada, o time espanhol revê o rival italiano novamente em clima de decisão. Se perder, ficará em situação delicada no Grupo B. Porém, se vencer, pode até virar líder da chave. Pela mesma rodada, Bayern de Munique, Liverpool e Manchester City podem sacramentar a classificação às oitavas de final nesta tarde.

Recordista de títulos da competição europeia, com 13 taças, o Real vem de vitória justamente sobre a Inter, por 3 a 2, na rodada passada. Foi o primeiro triunfo do time comandado por Zinedine Zidane nesta edição do campeonato, após dois tropeços. E foi o suficiente para tirar a equipe da lanterna, agora com quatro pontos. Porém, um tropeço no estádio Giuseppe Meazza pode devolver o Real ao quarto e último lugar da chave.

"Sabemos que é uma final. Sabemos da situação da classificação, sabemos que vamos sofrer, mas com vontade de somar os três pontos", diz Zidane, sem esconder a preocupação. Não por acaso. O Real tem uma lista grande de desfalques, alguns de peso, como o zagueiro e capitão Sergio Ramos. Sem ele, o time perdeu sete dos seus últimos oito jogos na Liga dos Campeões, contando a edição passada. Nacho será o substituto de Ramos, formando a zaga com o irregular Varane, porque o brasileiro Eder Militão também está fora.

As baixas também pesam no meio-campo e no ataque. Um dos principais destaques do time na temporada até agora, Fede Valverde está machucado, assim como Odriozola. Luka Jovic cumpre quarentena por covid-19. Outra importante baixa será o atacante Karim Benzema - Mariano Díaz deve ser titular, em detrimento de Vinicius Junior.

A boa notícia é o retorno do volante Casemiro, recuperado justamente do novo coronavírus. O brasileiro foi o herói do time no empate com o Borussia Mönchengladbach.

Para emplacar a segunda vitória, o Real precisará superar também suas oscilações. Após vencer a Inter na rodada passada, o time de Zidane sofreu dois tropeços seguidos no Espanhol. Em um deles, foi goleado por 4 a 1 pelo Valência.

A irregularidade preocupa pelo fato de o Real jogar fora de casa, contra uma pressionada Inter de Milão, desta vez reforçada por Romelu Lukaku, desfalque no jogo anterior. "Para nós, é uma final. Precisamos de um bom resultado depois da derrota na ida", afirma o técnico Antonio Conte.

A outra partida do Grupo B vai reunir os líderes da chave. Na Alemanha, o Mönchengladbach vai receber o Shakhtar Donetsk num duelo de resultado imprevisível. O time ucraniano, segundo colocado do grupo, com quatro pontos, venceu o Real na abertura da fase de grupos. Mas levou um sonoro 6 a 0 do Borussia, em casa, na rodada passada. O duelo desta quarta, portanto, será a revanche para os ucranianos.

FAVORITOS PERTO DA VAGA - Bayern de Munique, Liverpool e Manchester City jogarão nesta quarta para confirmar a vaga no mata-mata. Os três times exibem o mesmo forte aproveitamento nesta fase, com três vitórias em três jogos e nove pontos cada, em suas chaves.

No Grupo A, a equipe de Munique vai receber o Salzburg. Na rodada passada, os atuais campeões europeus aplicaram 6 a 2 sobre os austríacos, fora de casa. Ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid terá o Lokomotiv Moscou pela frente, na Espanha. Em segundo no grupo, o Atlético soma quatro pontos, contra dois dos russos.

Pelo Grupo D, o Liverpool também precisa da vitória sobre a Atalanta, no Anfield, para selar a classificação. Jürgen Klopp não confirma se escalará Roberto Firmino entre os titulares. O brasileiro vem perdendo espaço na equipe para Diogo Jota, uma das apostas da equipe nesta temporada.

A Atalanta soma os mesmos quatro pontos do Ajax, que é o vice-líder da chave. Os holandeses vão enfrentar nesta quarta o modesto Midtjylland, em casa.

Se decepciona no Campeonato Inglês, na Liga dos Campeões o Manchester City poderá sacramentar a vaga com duas rodadas de antecipação, se vencer o Olympiacos fora de casa. Apesar das dificuldades no ataque, Josep Guardiola já avisou que não vai contar com a volta de Sergio Agüero nesta quarta.

O outro jogo do Grupo C será entre Olympique de Marselha e Porto. Em segundo lugar, o time português pode até buscar a classificação nesta quarta, dependendo de uma combinação de resultados.