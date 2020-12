Com baixas por covid-19, Manchester City vence e se aproxima do topo no Inglês

Gundogan, City x Newcastle - (Foto: Reuters)

Mesmo com baixas por covid-19, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 0, neste sábado, no Etihad Stadium, e se reaproximou dos líderes do Campeonato Inglês. O time comandado por Pep Guardiola subiu do 9º para o 5º lugar da tabela, com 26 pontos, a cinco de distância do líder Liverpool, que ainda jogará no domingo.

O time da casa entrou em campo neste sábado com duas baixas por covid-19. O atacante brasileiro Gabriel Jesus e o lateral Kyle Walker testaram positivo para o novo coronavírus e vão perder também os jogos contra Everton e Chelsea, nos próximos dias. O Newcastle, por sua vez, soma 18 pontos e figura no 12º posto.

Com um ataque formado por Sterling, Ferran Torres e Bernardo Silva, o time de Manchester dominou com facilidade o primeiro tempo. Marcou apenas um gol, mas poderia ter saído para o intervalo com vantagem maior. O lance decisivo aconteceu aos 13 minutos, quando Sterling recebeu dentro da área, deu belo corte no marcador e entregou o passe nos pés de Gündogan, que veio de trás para bater rasteiro e no canto: 1 a 0.

No segundo tempo, a vantagem foi ampliada aos 10. Após cruzamento da direita, a zaga desviou e Ferran Torres aproveitou o rebote. Da marca do pênalti, ele bateu firme no canto direito do goleiro Karl Darlow.

Para a etapa final, Guardiola reforçou o City com Agüero no ataque e Fernandinho no meio-campo. Os anfitriões seguiram melhor, mas sem o mesmo ímpeto de antes. O goleiro Ederson, que praticamente não trabalhou no primeiro tempo, precisou intervir aos 33, na melhor chance do Newcastle na partida, com Murphy.

Em outra partida deste sábado, o Everton sofreu, mas bateu o lanterna Sheffield United por 1 a 0. O único gol da partida saiu aos 35 minutos do segundo tempo, com Gylfi Sigurdsson. O resultado levou a equipe de Carlo Ancelotti à vice-liderança da tabela, com 29 pontos. O Sheffield United segue em último lugar, com apenas dois pontos em 15 jogos.