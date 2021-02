Com a cabeça na Copa do Brasil, Grêmio perde para o Bragantino fora de casa

O Red Bull Bragantino encerrou sua primeira participação no Campeonato Brasileiro com o novo nome com vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta quinta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid. O único gol do duelo foi marcado por Claudinho, que foi o artilheiro da competição, com 18 gols, ao lado de Luciano, do São Paulo.

Com o resultado, o time paulista ficou na décima posição, com 53 pontos, com a vaga garantida antecipadamente na Copa Sul-Americana. O Grêmio, por outro lado, ficou em sexto, com 59. O time gaúcho precisa ser campeão da Copa do Brasil para entrar na fase de grupos da Libertadores. Caso contrário, entrará nas etapas preliminares.

Com um time recheado de reservas, o Grêmio esperou o Bragantino e optou por concentrar seus esforços no setor defensivo. Sob os gritos do auxiliar Alexandre Mendes, já que Renato Gaúcho sequer viajou, o time conseguiu anular os pontos fortes do adversário, que, mesmo tendo volume de jogo, não conseguiu transformar a superioridade em gol no primeiro tempo.

A principal chance foi aos 18 minutos. Aderlan fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Ytalo. Livre de marcação, o atacante, que parecia inteiro na jogada, apenas deu um leve desvio e facilitou a defesa de Júlio César. Claudinho ainda teve uma grande oportunidade de marcar, mas jogou no travessão.

O Grêmio, por sua vez, não conseguiu encaixar um contra-ataque e chegou apenas em um chute, sem muita pretensão, de Derlan. Já o Bragantino ainda tentou uma última vez com Artur, mas Julio César, que fez seu último jogo com a camisa do clube gaúcho, segurou.

No segundo tempo, apareceu a estrela de Claudinho. Um dos destaques do Campeonato Brasileiro, o meia tabelou com Ytalo e chutou rasteiro para superar Júlio César. Um bonito gol no Nabi Abi Chedid. O tento animou o time paulista, que seguiu em cima, empurrando o Grêmio para o campo de defesa.

Com o tempo, o Bragantino se acomodou com o resultado e desacelerou o jogo. Com o foco total na Copa do Brasil, o Grêmio aceitou. O jogo, então, acabou caindo de produção. O time gaúcho só foi ameaçar aos 39 minutos, em um arranque de Ferreirinha. O chute passou rente à trave de Cleiton.

No fim, o time paulista criou boas oportunidades com Leandrinho, mas o Grêmio se segurou para evitar uma derrota ainda mais elástica, no jogo que antecedeu a decisão da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 X 0 GRÊMIO

BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista (Ricardo Ryller) e Claudinho; Artur (Leandrinho), Ytalo (Hurtado) e Vitinho (Cuello). Técnico: Maurício Barbieri.

GRÊMIO - Júlio César; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Bruno Cortez; Darlan (Isaque), Thaciano e Pinares; Everton (Guilherme Azevedo), Ferreira e Churín. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

GOL - Claudinho, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS - Edimar, Fabrício Bruno e Lucas Evangelista (Bragantino).

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).