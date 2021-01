Com 46 pontos de LeBron James contra ex-time, Lakers vencem os Cavaliers na NBA

LeBron James anota 46 pontos contra o seu ex-time, o Cleveland Cavaliers - (Foto: Try Taormina/USA Today Sports)

A "lei do ex" prevaleceu em quadra na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Cleveland Cavaliers por 115 a 108, na Quicken Loans Arena, em Cleveland, pela rodada de segunda-feira da NBA. Em sua maior marca nesta temporada, o astro LeBron James anotou 46 pontos contra o seu ex-time e carregou a franquia da Califórnia ao 14.º triunfo em 18 jogos, a melhor campanha da Conferência Oeste e de toda a liga.

Para chegar a essa expressiva pontuação, LeBron James mostrou seu poder de decisão no quarto período. Com o jogo equilibrado no placar, o astro fez 21 dos 28 pontos dos Lakers no último quarto. Além disso, contribuiu com oito rebotes, seis assistências, dois tocos e duas roubadas de bola. Anthony Davis (17 pontos e 10 rebotes) e Montrezl Harrel (15 pontos e seis rebotes) também apresentaram bons números.

Já pelo lado dos Cavaliers, que estão com oito vitórias e nove derrotas na temporada - em sétimo lugar na Conferência Leste -, os destaques foram Andre Drummond ("double-double" com 25 pontos e 17 rebotes), Cedi Osman (20 pontos e três roubos de bola) e Collin Sexton (17 pontos e seis assistências).

Em Nova York, no ginásio Barclays Center, o trio do Brooklyn Nets se destacou mais uma vez e levou o time da casa a uma tranquila vitória sobre o Miami Heat, atual vice-campeão da NBA, por 98 a 85. É o 11.º triunfo em 19 jogos, o que leva os Nets ao quinto lugar no Leste.

O grande destaque foi James Harden, com 20 pontos e 70% de aproveitamento (7 de 10) nos arremessos de quadra. Kevin Durant e Kyrie Irving marcaram 20 e 16 pontos, respectivamente. Pelo lado do Heat - em 13.º no Leste com seis vitórias e agora 10 derrotas, sem o astro Jimmy Butler, Bam Adebayo foi o grande protagonista, com 26 pontos.

Quem também venceu com placar apertado foi o Denver Nuggets, que bateu o Dallas Mavericks por 117 a 113 mesmo jogando fora de casa. A equipe do Colorado conquistou a sua quarta vitória seguida na temporada regular e, após um início ruim, já figura entre os cinco primeiros no Oeste.

Michael Porter Jr. foi o cestinha dos Nuggets com 30 pontos, além de oito rebotes e dois roubos de bola. O pivô sérvio Nikola Jokic marcou 20 pontos, 10 rebotes, quatro assistências e dois roubos. Jamal Murray (16 pontos) e JaMychal Green (17 pontos e oito rebotes) foram outros destaques da equipe.

Pelos Mavericks, Luka Doncic anotou o seu 16.° "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de pelo menos 30 pontos, a maior marca da história da NBA por um jogador de 21 anos ou menos. O esloveno terminou a partida com 35 pontos, 11 rebotes, 16 assistências e quatro roubos de bola.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons 119 x 104 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 129 x 114 Toronto Raptors

Orlando Magic 117 x 198 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 98 x 85 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 108 x 115 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 113 x 117 Denver Nuggets

Chicago Bulls 103 x 119 Boston Celtics

Golden State Warriors 130 x 108 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 122 x 125 Oklahoma City Thunder

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Washington Wizards

Utah Jazz x New York Knicks