Com 40 pontos, Jimmy Butler comanda Miami na primeira vitória sobre os Lakers

Com grande atuação de Jimmy Butler, autor de um triplo-duplo (40 pontos, 11 rebotes e 13 assistências), o Miami Heat venceu o Los Angeles Lakers, por 115 a 104, neste domingo, e diminuiu para 2 a 1 a vantagem da equipe californiana na decisão da temporada 2019/2020 da NBA.

Desta vez, a dupla formada por LeBron James (25 pontos, 10 rebotes e 8 assistências) e Anthony Davis (15 pontos, 5 rebotes e 3 assistências) não repetiu o mesmo desempenho dos dois primeiros jogos, muito graças à forte marcação do time de Miami.

O técnico Erik Spoelstra festejou muito a vitória, pois foi conquistada sem a participação de Goran Dragic e Bam Adebayo, ambos lesionados. Os médicos do time tentam colocar os dois jogadores em condições de jogo para as próximas partidas.

As equipes voltam à quadra em Orlando na terça-feira, às 22 horas. Independentemente do resultado, a disputa já tem um quinto duelo garantido para sexta-feira no mesmo horário.