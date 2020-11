Com 3 gols de Caio Dantas, Sampaio Corrêa bate Juventude e entra no G4 da Série B

Caio Dantas foi eleito o melhor atleta de outubro da Série B - Foto: Lucas Almeida/L17 Comunicação

Artilheiro isolado da Série B do Campeonato Brasileiro com 13 gols, Caio Dantas fez hat-trick na vitória do Sampaio Corrêa, por 3 a 2, sobre o Juventude em pleno estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, neste sábado à noite, pela 21ª rodada. João Paulo e o estreante Rafael Grampola anotaram os gols dos mandantes.

A vitória fez o clube maranhense ultrapassar os gaúchos e entrar no G4, zona de classificação, na quarta colocação com 34 pontos. O Juventude caiu para o quinto lugar com os mesmos 34 pontos, mas tem uma vitória a menos: 10 a 9.

Juventude e Sampaio Corrêa fizeram valer os melhores ataques da Série B. O artilheiro da divisão abriu o marcador aos 19 minutos. Caio Dantas pegou rebote de Marcelo Carné e só tocou para as redes para abrir o marcador para o Sampaio Corrêa.

Aos 25 minutos, Paulo Sérgio colocou a mão na bola. Na cobrança de pênalti, João Paulo bateu firme e empatou para o Juventude. O Sampaio Corrêa, porém, respondeu de forma certeira aos 26. Caio Dantas aproveitou cruzamento de Marlon e fez de cabeça seu 12º gol na Série B.

No segundo tempo, Caio Dantas voltou ainda mais com o pé calibrado. Após Hélder colocar a mão na bola, o artilheiro chegou ao 13º gol ao bater o pênalti rasteiro e sem chance a Marcelo Carné.

Aos 11 minutos, o Juventude diminuiu com o estreante Rafael Grampola. Após Dalberto acertar o travessão, o atacante, em posição de impedimento, pegou rebote e meteu nas redes. Após o gol, o jogo caiu de produção e o Juventude não conseguiu buscar o resultado.

Na 22ª rodada, o Juventude receberá o Paraná no Alfredo Jaconi, no sábado, dia 21, às 19 horas. Na sexta-feira, 20, às 19h15, o Sampaio Corrêa enfrentará a líder Chapecoense no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2X 3 SAMPAIO CORRÊA

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Igor, Wellington, Nery Bareiro e Hélder (Luis Ricardo); João Paulo, Gustavo Buchecha (Gabriel Terra) e Tarta (Roberto); Rafael Silva, Dalberto (Jonatas Belusso) e Rafael Grampola (Marciel). Técnico: Pintado.

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo; Luís Gustavo (Joazi), Joécio, Paulo Sérgio e Marlon; André Luiz, Vinícius Kiss (Ferreira) e Marcinho (Léo Costa); Roney (Gustavo Ramos), Caio Dantas (Jackson) e Robson Duarte. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Caio Dantas, aos 19 minutos e aos 26 minutos, João Paulo (pênalti), aos 25 minutos, do primeiro tempo. Caio Dantas (pênalti), aos 3, Rafael Grampola, aos 11 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

CARTÕES AMARELOS Wellington (JUVENTUDE); Gustavo, Joazi (SAMPAIO CORRÊA).

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).