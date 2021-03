Com 2 gols de Benzema, Real Madrid vira sobre o Elche e assume vice-liderança

(Foto: Estadão)

O Real Madrid, neste sábado, aproveitou a chance de se aproximar mais da liderança ao vencer o Elche, por 2 a 1, em Madrid, com dois gols de Benzema, um deles nos acréscimos. Ao vencer a partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe madrilenha assume a vice-liderança do torneio, ainda que provisoriamente, pois o segundo colocado, Barcelona, jogará na segunda-feira contra o lanterna Huesca.

Com a vitória, o Real Madrid vai à segunda posição, com 57 pontos, um mais que o terceiro Barcelona, e com cinco pontos de diferença do primeiro colocado, Atlético de Madrid. As duas equipes ainda não jogaram nesta rodada, portanto, a diferença pode aumentar até o fim da rodada. O Elche, por sua vez, está no 17º lugar, com 24 pontos.

No primeiro tempo da partida, ambas equipes estavam em equilíbrio, buscando impor seu ritmo e construir oportunidades para marcar. O primeiro lance de perigo da partida veio aos 9 minutos, com Sergio Ramos, que recebeu cruzamento de Mendy e tentou a finalização, mas foi parado pela defesa do Elche. Os anfitriões seguiram buscando chances, com mais domínio do jogo. Aos 18 minutos, Valverde aproveitou sobra para tentar abrir o placar mas mandou para fora, bem ao lado do gol.

O goleiro Badia seguia tranquilo e assim permaneceu ao defender sem dificuldade o lance de Isco, que tentou chute logo na entrada da área. O Elche começava a se organizar para lançar o ataque e, aos 32 minutos, Carrillo quase abriu o placar para os visitantes, porém desviou mal de cabeça e não conseguiu concluir a jogada com sucesso. O ritmo do jogo passou a aumentar e pouco tempo depois Vinicius Juniors cruzou para Benzema, que pegou com pouco jeito e mandou a bola para fora. O primeiro tempo seguiu com chances para ambos os lados mas, quando o árbitro apitou, ainda estava tudo igual.

A segunda etapa chegou com um Real mais focado e acelerando o jogo mas ainda faltava abrir espaços para marcar. O Elche, por sua vez, continuava embalado e buscando criar oportunidades. O perigo veio aos 12 minutos, com outro lance de Carrillo, que dessa vez, cobrou esforço de Courtois e da zaga adversária. Os visitantes seguiam pressionando cada vez mais e, logo aos 15 minutos, saiu o primeiro gol da partida. Recebendo a bola de cobrança de escanteio, Calvo subiu mais alto que a zaga para cabecear. A bola ainda bateu no travessão, mas foi para as redes. O gol ainda foi revisado pelo VAR por possível falta em Casemiro, mas foi confirmado minutos depois.

Uma vez em desvantagem, o Real Madrid buscou reagir e se impor ante um Elche que recuava após abrir o placar. A reação veio aos 27 minutos, com Benzema cabeceando bem e trazendo o empate. Após chegar à igualdade, os merengues seguiram colocando mais pressão, enquanto seu adversário buscava fechar espaços, mas também permanecer no ataque.

Aos 37 minutos, em uma chance de virar o jogo, Casemiro cabeceou para fora. O gol da vitória veio aos 45 minutos, novamente de Benzema, após troca de passes com o brasileiro Rodrygo e um belo chute de primeira para as redes de Badia. A bola ainda encostou na trave mas foi para dentro, garantindo a virada do Real Madrid.

Em outro jogo já encerrado neste sábado pela 27ª rodada, o penúltimo colocado Deportivo Alavés enfrentou o Cádiz (14º) e a partida terminou em 1 a 1, com um gol de pênalti para cada lado.