Com 2 de Varane, Real Madrid sofre, mas vence lanterna de virada no Espanhol

Varane - Foto: Getty Images

Com dois gols do zagueiro Varane, o Real Madrid enfrentou, neste sábado, o lanterna Huesca e conseguiu, de virada, a vitória por 2 a 1, fora de casa, com muito sofrimento. O resultado deixa a equipe provisoriamente na vice-liderança, uma vez que, para se manter na posição, depende do resultado do duelo entre Barcelona e Betis, no domingo.

Durante a primeira etapa, apesar de boas chances para o Real Madrid, o jogo estava equilibrado e a equipe comandada pelo técnico Zinedine Zidane estava sofrendo para encontrar espaços. A primeira jogada de perigo para os visitantes veio aos 12 minutos, quando, ao receber cruzamento de Kroos, Asensio mandou para área com categoria mas encontrou a defesa, conseguindo apenas um escanteio.

Aos 21 minutos, o atacante continuava dando sustos no Huesca e ofereceu bom passe para o brasileiro Vinícius Junior, que não conseguiu aproveitar. Mais adiante, o atacante brasileiro recebeu passe perfeito de Kroos, logo nas costas da defesa, e mandou para o gol, mas a bola saiu por pouco. A grande chance do Real Madrid na primeira etapa aconteceu aos 33 minutos, quando Benzema arriscou logo na entrada da área e exigiu grande defesa de Fernández. O primeiro tempo terminou com empate sem gols.

Na segunda etapa, o Huesca saiu na frente com belo gol de Galán, que acertou o ângulo de Courtois. A reação dos atuais campeões espanhóis veio após cobrança de falta de Benzema, que encontrou a cabeça de Varane para empatar a partida, aos 10 minutos. O atacante francês criou ainda duas ótimas oportunidades para aumentar a vantagem, aos 31 minutos, e aos 35 minutos. Mas caberia ao zagueiro Varane, em dia de goleador, dar a vitória, após pegar rebote e marcar aos 39 minutos.

Antes do confronto, o Real Madrid confirmou que o zagueiro Sergio Ramos foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e desfalcará o clube merengue por ao menos seis semanas.

Com o triunfo, o Real Madrid vai a 43 pontos, três a mais que o Barcelona, que joga ainda nesta rodada, no domingo, e a sete de distância do Atlético de Madrid, com 50 pontos. O Huesca, na lanterna, está com 16 pontos.

Ainda neste sábado, o Granada empatou com o Levante, por 2 a 2, no Estádio Ciutat de Valencia. O resultado deixa a equipe em oitavo lugar, com 30 pontos, enquanto o Levante permanece em nono lugar, com 27 pontos.