Clippers derrotam Bulls e Kawhi Leonard atinge os 10 mil pontos na carreira

Kawhi Leonard brilha em vitória dos Clippers contra os Spurs - (Foto: Gary A. Vasquez/Usa Today)

Em um dos jogos mais espetaculares da temporada 2020/2021 da NBA, o Los Angeles Clippers derrotou, em seu ginásio, neste domingo, o Chicago Bulls por 130 a 127, apesar dos 45 pontos marcados por Zach LaVine, autor ainda de sete rebotes e sete assistências.

O jogo também ganhou destaque pelo fato de Kawhi Leonard, com os 35 pontos marcados para os Clippers, ter atingido a marca de 10 mil na carreira. Ele ainda fez quatro assistências e somou três roubadas de bola.

Rival do dos Clippers, o Los Angeles Lakers assumiu a liderança da Conferência Oeste, com oito vitórias e três derrotas, após bater, o Houston Rockets por 120 a 102, na quadra do adversário. A equipe que também possui a melhor campanha da temporada teve mais uma vez grande atuação de sua dupla principal formada por LeBron James e Anthony Davis.

Desta vez, o cestinha foi Davis com 27 pontos, quatro rebotes e três tocos, enquanto LeBron anotou 18 pontos, sete rebotes, sete assistências, uma roubada e um toco. Do lado do time texano, os destaques foram Christian Wood, com 23 pontos. Harden teve 20, e Wall, 14.

Em Detroit, o Utah Jazz contou com 20 rebotes do pivô Rudy Gobert para derrotar os Pistons por 96 a 86. Outro atuação marcante do time vencedor foi do ala-armador Donovan Mitchell, com 28 pontos. Jerami Grant teve mais um grande desempenho, com 28 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, mas não conseguiu evitar a derrota de seu quinteto.

Em Nova York, no Madison Square Garden, Julius Randle marcou 29 pontos, pegou dez rebotes e fez cinco assistências, mas não evitou a derrota dos Knicks para o Denver Nuggets por 114 a 89, após um segundo quarto muito fraco quando o time perdeu por 31 a 17.

A atração do time do Colorado mais uma vez foi o sérvio Nikola Jokic, com 22 pontos, dez rebotes e mais cinco assistências.

No Brooklyn, também em Nova York, Kevin Durant foi mais um que teve grande atuação, mas não conseguiu levar sua equipe para a vitória. O astro marcou 36 pontos, conseguiu 11 rebotes e somou quatro assistências, mas não conseguiu evitar a derrota dos Nets para o Oklahoma City Thunder por 129 a 116.

No Thunder, destaque para Hamidou Diallo, que acumulou 25 pontos, fez quatro assistências e ainda teve quatro roubadas de bola, após sair do banco de reservas.