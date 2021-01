Chileno vence a oitava etapa e assume a liderança das motos no Rally Dakar

O piloto chileno Jose Ignacio Cornejo Florino venceu a oitava etapa do Rally Dakar entre as motos nesta segunda-feira. Ele completou a segunda perna do trajeto de Sakaka até Neom, de 375km, em 3h08min40s. O resultado fez com que Cornejo, que corre pela Honda, assumisse a liderança, com vantagem de 1min06 para o segundo colocado, o australiano Toby Price, da KTM.

Entre os carros, venceu Nasser Al-Attiyah, que percorreu o trajeto em 2h56min56. O resultado, contudo, não foi suficiente para tirar a liderança do francês Stéphane Peterhansel, que possui vantagem de cinco segundos.

Nos UTV's, a vitória ficou com Francisco López Contardo. O chileno, que largou na primeira colocação por ter vencido a sétima etapa, fez o percurso em 3h37min45s, superando o brasileiro Reinaldo Varela, que ficou em terceiro, com 1min31s de diferença.

"Felizmente, a etapa da maratona terminou. Foi muito difícil. Ontem (domingo) ouve um grande acidente de um motoqueiro e parei para ajudá-lo. Mas hoje foi bom, foi muito, muito rápido. O meu co-piloto foi muito bom com a navegação e não tive problemas com o meu carro", disse Contardo.

Ao término da oitava etapa, o americano Austin Jones assumiu a liderança da classificação geral das UTV's. Reinaldo Varela permaneceu na sétima colocação, com 1h17min46 de desvantagem. Vencedor, López Contardo aparece em terceiro.

A nona etapa do Rally Dakar começa nesta terça-feira. O trajeto terá formato de "laço", com saída e chegada em Neom. Ao todo, os pilotos percorrerão 579 quilômetros, sendo 465 km de especial e 114km de deslocamentos.