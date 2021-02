Chelsea supera Newcastle em casa e emplaca a 5ª vitória seguida

O Chelsea parece outro sob o comando do técnico Thomas Tuchel. Nesta segunda-feira, o time londrino superou o Newcastle por 2 a 0, no Stamford Bridge, e empatou a quinta vitória consecutiva, por diferentes competições. O resultado permitiu ao Chelsea se aproximar dos líderes da tabela.

Contratado em 26 de janeiro, Tuchel ainda não perdeu no comando da equipe londrina. Foram seis jogos, com cinco triunfos e um empate, este logo na estreia, contra o Wolverhampton. O bom momento já faz o Chelsea sonhar com as primeiras posições, em vez de se posicionar nas colocações intermediárias, como o fazia sob o comando do ídolo Frank Lampard.

O Chelsea chegou aos 42 pontos e alcançou o quarto posto da tabela, desbancando o Liverpool, que caiu para o sexto lugar, também em razão da vitória do West Ham nesta segunda. O time de Tuchel está agora a quatro pontos do vice-líder Manchester United e do Leicester City, ambos com 46.

Ainda sem contar com Thiago Silva, machucado, o Chelsea dominou o Newcastle e resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Olivier Giroud abriu o placar aos 31 minutos e Timo Werner, principal aposta da equipe para a temporada, selou a vitória aos 39.

Também nesta segunda o West Ham bateu o lanterna Sheffield United com facilidade, por 3 a 0. Declan Rice, de pênalti, Issa Diop e Ryan Fredericks balançaram as redes na casa do West Ham, agora quinto colocado, com 42 pontos. Em 20º e último lugar, o Sheffield soma apenas 11.