Chelsea empata sem gols com o Leeds fora e perde chance de colar no Leicester

Chelsea empata com Leeds - (Foto: Divulgação/Chelsea)

O Chelsea continua invicto sob o comando do técnico Thomas Tuchel. No entanto, o time londrino perdeu uma grande oportunidade de encostar no Leicester e Manchester United, terceiro e segundo colocados, respectivamente, ao empatar sem gols com o Leeds United neste sábado, fora de casa, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Inglês.

O Chelsea se manteve no quarto lugar, com 51 pontos, fechando a zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. Com o resultado, Tuchel igualou o recorde do Felipão, invicto nos primeiros 12 jogos pela equipe. O alemão tem oito vitórias e quatro empates desde que assumiu o lugar do ídolo Frank Lampard. Seu time completou seis jogos seguidos sem sofrer gols em casa.

O Leeds, treinado pelo argentino Marcelo Bielsa, não empatava havia 18 rodadas na Premier League. O time do brasileiro Raphinha, que despertou interesse de Manchester United e Liverpool com as boas atuações, está longe da zona de rebaixamento, mas também muito distante do pelotão da frente. Ocupa, no momento, a 11ª colocação, com 36 pontos.

No estádio Elland Road, o Chelsea dominou as ações, com maior posse de bola (62%) e mais finalizações. Foram 15 arremates, sendo oito em direção ao gol, contra sete dos anfitriões, que concluíram quatro vezes à meta defendida por Mendy.

Ainda assim, o Leeds foi mais perigoso nas vezes em que chegou ao ataque. Na etapa final, Mendy salvou os visitantes em linda defesa no arremate de Raphinha. Os londrinos chegaram perto de marcar com Havertz, que soltou uma bomba, mas parou no goleiro Meslier.