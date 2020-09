Celtics vencem Raptors e abrem 2 a 0 na série nos playoffs da NBA

Depois de uma vitória tranquila na abertura da série, o Boston Celtics encontrou mais dificuldade diante do Toronto Raptors, mas não deixou de vencer na noite desta terça-feira, pelo placar de 102 a 99, em Orlando, nos playoffs da NBA. O time de Boston abriu 2 a 0 no confronto válido pela semifinal da Conferência Leste.

A vitória, mais apertada desta vez, foi resultado de uma forte reação dos Celtics a partir do terceiro quarto. Jayson Tatum liderou o time, com seus 34 pontos, oito rebotes e seis assistências. Além de cestinha da partida, anotou sua melhor performance numa partida de playoffs. E teve o apoio de Marcus Smart, principal jogador dos Celtics no último período.

Ele acertou nada menos que cinco bolas de três pontos na parte final do jogo e consolidou a reação dos Celtics, sacramentando a vitória. Smart terminou o duelo com 19 pontos. Kemba Walker contribuiu com 17 enquanto Jaylen Brown finalizou a partida com 16 pontos.

Do lado dos Raptors, atuais campeões da NBA, o destaque individual foi OG Anunoby, responsável por 20 pontos e sete rebotes. Fred VanVleet anotou 19 pontos e Serge Ibaka esteve perto de um "double-double", com 17 pontos e nove rebotes. Foi o suficiente para a equipe canadense apresentar uma performance bem superior ao jogo anterior. Mas não para vencer o jogo.

O Toronto chegou a liderar o placar por 12 pontos ao fim do terceiro quarto. Mas, aos poucos, perdeu ritmo e viu os Celtics crescerem em quadra. Smart, que tinha apenas três pontos nos três primeiros períodos do jogo, surpreendeu ao cravar as cestas de três pontos, facilitando a virada ad equipe de Boston.

Os dois times voltam a se enfrentar na noite de quinta-feira, às 19h30. Se vencer de novo, os Celtics ficarão muito perto da final da Conferência Leste.