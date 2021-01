Celta leva 4 do Villarreal no 1º tempo e perde a terceira seguida com Coudet

Antes embalado sob o comando de Eduardo Coudet, o Celta de Vigo sofreu a terceira derrota consecutiva em um período de uma semana sendo a segunda de goleada. Nesta sexta-feira, foi vazado quatro vezes no primeiro tempo e perdeu por 4 a 0 para o Villarreal, no Municipal de Balaídos, pela 18.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Batido no sábado passado pelo Real Madrid (2 a 0), o Celta caiu por 5 a 2 para o Ibiza, da terceira divisão, na Copa do Rei, no meio de semana, e agora foi goleado por um time que briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. Perdeu, assim, os três jogos que disputou no início de 2021 e sofreu 11 gols. O retrospecto com Coudet, porém, ainda é bom, com seis vitórias, um empate e quatro derrotas.

A derrota fez o Celta parar nos 23 pontos, na oitava posição do Espanhol. Já o Villarreal, que ganhou o terceiro jogo consecutivo na temporada, ascendeu para a terceira colocação, com 32 pontos, um a mais do que o Barcelona, que ainda jogará nesta rodada.

Nesta sexta, o Celta construiu a sua goleada em Vigo em pouco mais de 30 minutos. O primeiro gol foi marcado por Gerard Moreno, aos 5, se isolando na artilharia do Espanhol, com dez. Moi Gómez, aos 14, marcou o segundo, depois de o goleiro Blanco errar na saída de bola. Dani Parejo, aos 19, fez o terceiro, de cabeça. E Fer Niño, aos 31 minutos do primeiro tempo, fechou a goleada.

Embalado, o Villarreal voltará a jogar na próxima sexta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei, diante do Tenerife, fora de casa. Já o próximo compromisso do Celta será apenas no dia 20. O time de Coudet visitará o Betis, pela 19.ª rodada do Espanhol.