Ceará e Juventude confirmam vagas na quarta fase da Copa do Brasil

Ceará e Juventude conquistaram suas vagas na quarta fase da Copa do Brasil após o jogo de volta da terceira fase. O time cearense venceu o Vitória, por 4 a 3, em Salvador, enquanto o Juventude empatou por 1 a 1 com o América-RN, em Natal, e depois superou o adversário nos pênaltis, por 5 a 3. Os classificados garantiram uma premiação de R$ 2 milhões.

No estádio de Pituaçu, o jogo foi emocionante e de muitos gols. O Vitória saiu na frente com Léo Ceará, mas depois o visitante virou com Vinícius, de pênalti, Thiago Carleto, contra, e Fernando Sobral. O atacante Jordy Caicedo diminuiu, porém, Lima completou o placar aos 43 minutos do segundo tempo. O Ceará já tinha vencido em casa por 1 a 0, portanto, fechou a fase com duas vitórias.

América-RN e Juventude voltaram a empatar nesta tarde pela contagem mínima na Arena das Dunas, mesmo placar registrado na ida em Caxias do Sul. Odivan fez para o Juventude e Zé Eduardo para os americanos. Nas penalidades, os gaúchos foram perfeitos, acertaram as cinco penalidades e venceram por 5 a 3.

OUTROS JOGOS - O Botafogo-RJ confirmou sua vantagem ao vencer o Paraná, por 2 a 1, em Curitiba. No Rio de Janeiro, já tinha vencido por 1 a 0. O Cruzeiro não reverteu a vantagem do CRB, que tinha vencido em Minas Gerais por 2 a 0. Em Goiânia, o Vasco venceu o Goiás, por 2 a 1, de virada. Como tinha perdido por 1 a 0, no Rio, levou a definição da vaga para os pênaltis e venceu por 3 a 2.

A terceira fase será encerrada na quinta-feira com dois jogos. O Brusque terá a vantagem contra o Brasil de Pelotas-RS (1 a 0), assim como o Atlético-GO diante do São José-RS (2 a 0). Os jogos da quarta fase serão definidos por sorteio na CBF.

Confira os jogos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil:

TERÇA-FEIRA

América-MG 1 x 0 Ferroviária-SP (ida 0x0)

Afogados-PE 0 x 2 Ponte Preta-SP (ida 0x3)

QUARTA-FEIRA

América-RN (3)1 x 1 (5) Juventude (ida 1x1)

CRB 1 x 1 Cruzeiro (ida 2x0)

Paraná 1 x 2 Botafogo (ida 0x1)

Goiás (2)1 x 2 (3) Vasco (ida 1x0)

Vitória 3 x 4 Ceará (ida 0x1)

QUINTA-FEIRA

19 horas

Brusque x Brasil-RS (ida 1x0)

21h30

São José-RS x Atlético-GO (ida 0x2)