CBF detalha tabela da Copa do Brasil e remarca jogos do São Paulo pelo Brasileiro

Taça da Copa do Brasil - (Foto: Reprodução/CBF_Futebol)

Horas após o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, a CBF definiu a tabela da próxima fase da competição. Os jogos vão ser disputados nas duas próximas quartas-feiras, sendo o primeiro deles o duelo Palmeiras x Ceará, às 16h30, no Allianz Parque.

No mesmo dia, Cuiabá e Grêmio duelarão a partir das 19 horas na Arena Pantanal. Já os confrontos Flamengo x São Paulo, no Maracanã, e Internacional x América Mineiro, no Beira-Rio, estão agendados para as 21h30.

Essas duas séries terão seus jogos de volta disputados no mesmo horário na quarta-feira seguinte, o dia 18, com os mandos, evidentemente, invertidos, no Morumbi e no Independência.

Já os outros dois confrontos tiveram seus horários invertidos no comparativo com a semana anterior. Assim, Grêmio e Cuiabá vão duelar às 16h30 em Porto Alegre. E o Ceará receberá o Palmeiras, no Castelão, a partir das 19h.

JOGOS REMARCADOS DO BRASILEIRÃO - A eliminação do Athletico-PR da Copa do Brasil e do São Paulo da Sul-Americana permitiu a remarcação de jogos desses times pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro que haviam sido adiados.

O São Paulo visitará o Ceará em 25 de novembro (19h15) e o Goiás em 3 de dezembro (21h), além de receber o Botafogo no dia 9 (19h). Já a partida entre Atlético-MG e Athletico-PR foi marcada para 18 de novembro, às 19 horas no Mineirão.

Em outra definição da CBF nesta sexta-feira sobre o Brasileirão, a partida entre Red Bull Bragantino e Bahia foi antecipada em um dia, para 21 de novembro, às 17h, no interior paulista. Isso aconteceu por causa da participação do clube de Salvador na Sul-Americana - o jogo de ida das oitavas de final diante do Unión Santa Fe, na Fonte Nova, foi agendado para o dia 24.