Catar confirma interesse em sediar Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2032

O Catar deseja sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2032. A nação do Golfo Pérsico manifestou seu interesse em organizar o maior evento esportivo do mundo em uma carta enviada ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Com esse foco, o país buscará levar o evento ao Oriente Médio pela primeira vez ao mesmo tempo em que se prepara para sediar a primeira Copa do Mundo da região em 2022.

"O anúncio de hoje (segunda-feira) marca o início de um diálogo significativo com a futura comissão organizadora do COI para explorar ainda mais nosso interesse e identificar como os Jogos Olímpicos podem apoiar as metas de desenvolvimento de longo prazo do Catar", disse o xeque Joaan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, o presidente do Comitê Olímpico do Catar em um comunicado.

"Por muitos anos, o esporte tem sido um dos principais contribuintes para o desenvolvimento da nossa nação. É este histórico comprovado e a riqueza da experiência, juntamente com nosso desejo de usar o esporte para promover a paz e o intercâmbio cultural, que formarão a base de nossas discussões com a comissão", acrescentou o dirigente.

O interesse em receber a Olimpíada de 2032 ocorre quando o Catar continua enfrentando acusações de corrupção sobre como conquistou os direitos de sediar a Copa do Mundo de 2022 em um votação organizada pela Fifa em dezembro de 2010.

Em abril, os promotores americanos revelaram novos detalhes de supostos subornos pagos a membros do Comitê Executivo da Fifa para obter seus votos. O Catar nega qualquer irregularidade.

A Fifa teve de mudar a Copa do Mundo de seu período habitual de junho a julho para os meses de novembro e dezembro de 2022 devido ao calor do verão no país desértico. Embora os Jogos Olímpicos de Verão sejam normalmente realizados em julho e agosto, o Catar sediou o Mundial de Atletismo no ano passado em setembro e outubro em um estádio usando ar condicionado.

Os próximos Jogos Olímpicos de Verão serão os de Tóquio remarcados para 2021, seguidos por Paris em 2024 e Los Angeles em 2028.