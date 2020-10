Cantillo substitui Uribe na seleção colombiana e é mais um desfalque corintiano

O volante Víctor Cantillo, do Corinthians - ( Foto: Estadão )

O volante Víctor Cantillo, do Corinthians, foi convocado neste domingo para a vaga de Matheus Uribe na seleção colombiana e é mais um desfalque para a equipe de Dyego Coelho no Brasileirão.

Cantillo havia recuperado a posição de titular no time paulista nas últimas rodadas e a confiança de Coelho. Agora será desfalque no clássico com o Santos, quarta-feira e em mais duas rodadas.

A Colômbia enfrenta a Venezuela e o Chile em seus dois primeiros jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

A convocação de Cantillo ocorre pelo fato de o meio-campista Matheus Uribe, do Porto, ser impedido de viajar para se apresentar à seleção colombiana após contato com um infectado com a covid-19.

Uribe já está em isolamento e acabou sendo cortado pelo técnico Carlos Queiroz. O corintiano se apresenta nesta segunda-feira.

O Corinthians já não contava com o venezuelano Otero, outro convocado para as Eliminatórias. Coelho tem algumas opções para armar o time para o clássico. Roni e Ramiro devem ser os escolhidos.