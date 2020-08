Campeonato Inglês começa em 12 de setembro com confronto entre Klopp e Bielsa - (Foto: Phil Noble/Reuters)

A Premier League, empresa que organiza o Campeonato Inglês, revelou nesta quinta-feira a tabela completa da temporada 2020/2021 da competição e programou para a primeira rodada um duelo entre os atuais campeões da primeira e da segunda divisões do país. No dia 12 de setembro, o Liverpool, do técnico alemão Jurgen Klopp, receberá no estádio Anfield Road, em Liverpool, o Leeds United, que é comandado pelo argentino Marcelo Bielsa e está de volta à elite após 16 anos.

O Liverpool começará a defender o seu título que não ganhava desde 1990, ainda antes da era Premier League, que começou na temporada 1992/1993. Os primeiros jogos dos atuais campeões não prometem ser fáceis, já que a tabela aponta clássicos contra Chelsea, em Londres, e Arsenal, em casa, nas rodadas seguintes.

Pela primeira rodada, seis partidas estão marcadas para 12 de setembro, um sábado. Além de Liverpool x Leeds United, acontecerão Crystal Palace x Southampton, Fulham x Arsenal, Tottenham x Everton, West Bromwich x Leicester City e West Ham x Newcastle. Dois dias depois jogam Brighton x Chelsea e Sheffield United x Wolverhampton.

As estreias de Manchester United e Manchester City não acontecerão na primeira rodada. Ambos ganharam uma semana a mais de treinamentos por terem disputado as fases decisivas de competições europeias neste mês. O United caiu nas semifinais da Liga Europa e o rival caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Na rodada inaugural, o Manchester United jogaria como visitante contra o Burnley e o City receberia o Aston Villa - novas datas não foram anunciadas pela Premier League. Agora, os times de Manchester estrearão, já pela segunda rodada, no dia 19 de setembro, contra Crystal Palace (em casa) e Wolverhampton (fora), respectivamente.