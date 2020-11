Camaronês Samuel Eto'o destrói carro em acidente, é internado, mas passa bem

Eto'o, veterano atacante camaronês - (Foto: Celio Messias/Estadão)

Samuel Eto'o foi hospitalizado, no último domingo, com ferimentos na cabeça após sofrer um grave acidente de trânsito na região de Nkongsamba, em Camarões. O carro, no qual estava o ex-jogador, de 39 anos, ficou destruído, ao bater de frente em um ônibus.

Eto'o, que voltava de um casamento, sofreu pequenos traumatismos, vai passar por exames, mas, segundo os médicos do hospital onde está internado, seu quadro é estável.

Eto'o teve grande passagem pelo Barcelona e Inter de Milão, clubes nos quais se sagrou campeão da Liga dos Campeões. No time italiano conquistou inclusive o título mundial de clubes. Pela seleção de Camarões, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney/2000 e campeão da Copa das Nações Africanas em 2000 e 2002.

No início de 2018, quando estava no Antalyaspor, da Turquia, Eto'o chegou a ser cogitado para atuar no Grêmio e até teve o aval do técnico Renato Gaúcho, mas os altos valores pedidos impediram a concretização do negócio.