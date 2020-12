Cafu, Pelé e Ronaldo são eleitos para time dos sonhos da revista France Football

Maradona e Pelé durante evento em Paris, em 2016 - (Foto: Charles Platiau/Reuters)

A revista France Football anunciou nesta segunda-feira a seleção dos 11 melhores jogadores da história. Um júri formado por 140 jornalistas de todo o mundo votou e procurou montar um time ideal, com a presença de atletas de diferentes gerações. Pelé, Cafu e Ronaldo são os brasileiros presentes na chamada equipe dos sonhos, que foi escalada no esquema tático 3-4-3.

Para o gol, o escolhido foi o russo Lev Yashin. Conhecido como "Aranha Negra", ele disputou as Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970. A linha de defesa teve a presença do brasileiro Cafu, classificado pela revista como "um modelo para a posição". Pela esquerda, o escolhido foi o italiano Paolo Maldini, ídolo do Milan nos anos 1990 e 2000. Na zaga central, o vencedor foi o alemão Franz Beckenbauer, campeão mundial em 1974.

No meio-campo o quarteto escolhido pela France Football reúne craques que ganharam a Copa do Mundo. O alemão Matthaus, campeão em 1990, ganhou no setor a companhia do espanhol Xavi, um dos protagonistas do título de 2010. Por fim, mais dois grandes nomes do futebol completam a posição: o argentino Diego Maradona, craque da Copa de 1986, e Pelé, campeão com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970.

O ataque trouxe os dois únicos jogadores da seleção feita pela revista que ainda estão em atividade. O argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo ganham a companhia no setor do brasileiro Ronaldo, artilheiro da Copa do Mundo de 2002. Em uma fictícia formação tática, a revista posicionou o brasileiro centralizado no ataque, com Messi aberto pela direita e CR7 pela esquerda.

A ideia de se escolher um time dos sonhos surgiu após a France Football cancelar a edição deste ano da tradicional premiação que coroa os melhores jogadores da temporada europeia. A revista preferiu realizar uma eleição dos 11 melhores da história. Para cada uma das posições foram indicados dez nomes para que o júri pudesse escolher o melhor de cada setor.

O time dos sonhos, portanto, seria escalado com Yashin; Cafu, Beckenbauer e Maldini; Matthaus, Xavi, Maradona e Pelé; Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo.