Bruno Soares perde a primeira no ATP Finals e busca vaga na semi na última rodada

Mate Pavic e Bruno Soares - (Foto: Peter Staples/ USTA)

O brasileiro Bruno Soares e seu parceiro de duplas, o croata Mate Pavic, não deram sorte nesta quarta-feira e sofreram a primeira derrota na fase de grupos do ATP Finals, torneio em Londres que reúne os melhores da temporada. Os cabeças de chave número 1 foram superados pelo espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 1 - com as parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (4/7) e 10 a 8 no match tie-break, depois de 2 horas e 3 minutos.

Soares e Pavic estão no Grupo Bob Bryan. Com uma vitória - contra o austríaco Jürgen Melzer e o francês Édouard Roger-Vasselin também por 2 sets a 1 - e agora uma derrota, eles definem a classificação às semifinais na terceira e última rodada contra os australianos John Peers e Michael Venus.

Este foi o terceiro confronto entre as duas parcerias no circuito profissional e o segundo triunfo de Granollers e Zeballos, que somam duas vitórias no grupo e estão perto de uma vaga nas semifinais.

Foi um jogo duro no primeiro set. Soares e Pavic começaram bem e não tiveram problemas para confirmarem seus serviços. Do outro lado, porém, Granollers e Zeballos também mostraram força. A parcial foi para o tie-break e a dupla do brasileiro levou a pior por 7 a 4.

A história se repetiu na segunda parcial, novamente com Soares e Pavic deixando escapar break points, o primeiro deles no quinto game e depois mais dois no sétimo. Eles salvaram um match-point com o saque no 12.º e aproveitaram o embalo após sobreviverem na partida para faturar o tie-brak e deixar tudo empatado.

Veio então o match tie-break decisivo, em que o argentino e o espanhol largaram melhor e abriram 3 a 1 de cara. Depois de ampliar a vantagem para 8 a 5, eles viram Soares e Pavic devolverem um dos mini-breaks, mas administraram a dianteira até o fim e sacramentaram a vitória no terceiro match-point que tiveram.

O Brasil ainda tem outro tenista na chave de duplas do ATP Finals. O mineiro Marcelo Melo, porém, não tem mais chances de classificação. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, soma duas derrotas e vai apenas cumprir tabela na terceira rodada.