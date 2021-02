Bruno Fernandes marca, dá assistência e United recupera 2° lugar do Inglês

Bruno Fernandes não brilhou, mas mais uma vez foi decisivo numa vitória do Manchester United na temporada. O português anotou, de pênalti, e deu leve desvio para Daniel James marcar na vitória por 3 a 1 sobre Newcastle. Com o triunfo, o time está na segunda colocação do Campeonato Inglês.

Já são impressionantes 40 participações do português em gols do United desde a sua estreia na competição. Ele balançou as redes pela 23.ª vez e distribuiu a sua 17.ª assistência em 39 partidas. Na atual temporada, fez seu 15.° gol e deu o 10.° passe para um companheiro anotar. Apenas Dwight Yorke, Eric Cantona e Wayne Rooney tiveram números parecidos em uma única temporada vestindo a camisa do Manchester.

"Não há melhores jogadores do que Bruno Fernandes no mundo neste momento", elogiou o ex-jogador holandês Dirk Kuyf, reconhecendo o excelente trabalho do português na Inglaterra.

Neste domingo, no Old Trafford, quem apareceu primeiro foi Rashford. O atacante recebeu de Maguire e tirou o zero do marcador com 30 minutos de bola rolando. Antes do intervalo, Saint-Maximin igualou o resultado.

Vindo de empate ruim diante do vice-lanterna West Bromwich, nova derrapada estava fora de cogitação e a ordem era melhorar na etapa final. Justamente o que ocorreu. Em desvio sutil de Bruno Fernandes, Daniel James recolocou os mandantes em vantagem. Faltava o gol do português. Ele veio em uma cobrança de pênalti, sofrido por Rashford.

O United subiu para os 49 pontos, na segunda posição. O líder é o Manchester City, disparado com 10 de vantagem.