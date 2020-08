Brigatti admite chegada de mais reforços para a Ponte Preta disputar a Série B

Brigatti - (Foto: Divulgação)

A campanha de recuperação no Campeonato Paulista é para ser enaltecida, mas também não pode esconder a limitação de algumas peças do atual elenco da Ponte Preta. É justamente por isso que o técnico João Brigatti não descarta a chegada de mais reforços para a disputa da Série B do Brasileiro, que começa no próximo sábado para o clube.

"Temos um elenco forte, a diretoria está aberta a ajudar e qualificar se houver necessidade. A temporada vai ser desgastante e você precisa ter um elenco forte", disse o treinador.

Durante a paralisação do Paulistão por conta da pandemia, a Ponte contratou oito jogadores: os zagueiros Luizão e Rayan, o lateral-esquerdo Ernandes, os volantes Luis Oyama e Neto Moura, o meia Camilo e os atacantes Osman e Moisés.

Desses, apenas Osman e Moisés já estrearam com a camisa da Ponte Preta. Isso porque os demais haviam disputado o Paulistão por outros clubes e não podiam ser aproveitados.

A estreia da Ponte na Série B está marcada para sábado, contra o América-MG, no Canindé, em São Paulo. A cidade de Campinas ainda não pode receber jogos por conta do surto de coronavírus.