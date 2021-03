Brasil perde para a Noruega na estreia no Pré-Olímpico Masculino de Handebol

O alemão Johannes Golla ataca contra a defesa do Brasil no Mundial de handebol do Egito - Foto: Sascha Klahn/Getty Images

A seleção brasileira masculina de handebol começou com um revés a busca por uma vaga nos Jogos de Tóquio. Nesta sexta-feira, em Montenegro, perdeu por 32 a 20 para a Noruega, na primeira rodada do Pré-Olímpico. No outro jogo do dia pelo qualificatório, a Coreia do Sul derrotou o México por 36 a 35, em Podgorica.

Como os dois primeiros colocados se garantem na Olimpíada de Tóquio, a seleção não pode mais perder. A equipe, dirigida por Marcus Tatá, vai encarar a Coreia do Sul neste sábado, a partir das 13h30 (horário de Brasília). E o México será o adversário no domingo, no mesmo horário.

Diante do adversário considerado mais forte desse Pré-Olímpico, a seleção oscilou em quadra. Permitiu que a Noruega abrisse boa vantagem, chegou a igualar o placar em 11 a 11, mas foi ao intervalo perdendo por 17 a 12. O segundo tempo foi ainda mais controlado pelos adversários, que ganharam por 32 a 20.

O norueguês Sander Sagosen foi o artilheiro da partida com sete gols. Haniel anotou quatro pela seleção brasileira, com Gustavo tendo feito 3, e Borges, Chiuffa e Leo Dutra marcando 2 gols cada um.

"Conseguimos os primeiros 20 minutos muito equilibrados com um bom retorno defensivo. Depois apresentamos erros de um contra o goleiro e isso nos prejudicou. Erramos também na parte ofensiva na segunda etapa e terminamos tendo dificuldade no retorno, que é uma das forças deles", afirmou o técnico Marcus Tatá, ao final do jogo.

Thiagus também reconheceu a oscilação do Brasil e elogiou a atuação do goleiro norueguês Torbjorn Bergerud. "Começamos bem até os 20 minutos. Depois a defesa deles foi muito bem e o goleiro também. No segundo tempo, nos primeiros 10 minutos nos concentramos ataque e a defesa permitiu a ação deles. Agora é pensar no jogo de amanhã", declarou.