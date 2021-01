Brasil arranca empate heroico com a Espanha no Mundial de Handebol Masculino

Haniel Langaro tenta passar pela defesa da Espanha - (Foto: Khaled Elfiqi /EFE)

Apesar de três desfalques no elenco, por causa do coronavírus, a seleção brasileira masculina de handebol estreou, nesta sexta-feira, com um belo empate, por 29 a 29, diante da Espanha, atual campeã europeia, no Grupo B do Campeonato Mundial, no Cairo, Egito. O Brasil esteve perto da vitória até os segundos finais, mas os espanhóis conseguiram a igualdade.

Este foi o quarto mundial consecutivo que Brasil e Espanha se enfrentaram, sempre com vitórias espanholas. Em 2015, a Espanha ganhou na primeira fase por 29 a 27. Dois anos depois nova vitória europeia, por 28 a 27, nas oitavas de final. Em 2019, o Brasil perdeu mais uma vez (36 a 24) na segunda fase.

A seleção deu a impressão no início do jogo que não iria sentir a falta de Ferrugem, Thiagus Petrus e Felipe Borges e abriu 4 a 0 no placar. A Espanha mostrou sua força ainda na primeira etapa, ao conseguir a virada para 9 a 8 e fechou o período em 16 a 13.

No início da segunda etapa, a Espanha imprimiu forte ritmo e chegou a abrir 22 a 16, dando a impressão de que a vitória estava assegurada. Mas o Brasil reagiu de forma sensacional e com um gol pivô Rogério ficou à frente: 29 a 28. Jordi Ribera obteve o empate nos momentos finais do jogo.

O Brasil volta à quadra neste domingo para enfrentar a Tunísia e na terça-feira fecha a primeira fase diante da Polônia. As duas primeiras seleções continuam na competição.