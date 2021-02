Bragantino não ajuda e Guarani fica fora da Copa do Brasil pelo 2º ano seguido

O Guarani bem que torceu, mas não conseguiu pegar uma vaga para a Copa do Brasil de 2021. Esse será o segundo ano seguido do clube paulista fora do torneio nacional. O time de Campinas (SP) precisava que o Red Bull Bragantino ficasse na nona colocação do Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu.

O clube de Bragança Paulista (SP) até encerrou o Brasileirão com vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na quinta-feira, mas acabou abaixo do Athletico-PR, que também venceu - 2 a 0 em cima do Sport. O nono colocado vai direto à terceira fase da Copa do Brasil.

Se fosse o Red Bull Bragantino na nona colocação - clube paulista ficou em 10.º com os mesmos 53 pontos dos paranaenses, que tiveram mais vitórias (15 a 13) -, a vaga aberta iria para o Guarani, vice-campeão do interior.

O time de Campinas também não conseguiu se classificar pelo Ranking Nacional de Clubes (RNC) por conta da modesta campanha na Série B - 13.º colocado. Assim, completará dois anos seguidos fora da Copa do Brasil.

A última das 18 participações no torneio nacional foi em 2019. Sem a vaga, o clube deixa de arrecadar, ao menos, R$ 540 mil, valor destinado a quem joga na primeira fase. Restará em 2021 disputar o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro.

O Guarani está no Grupo D do Paulistão ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano e poderá atuar na estreia contra o Ituano, nesta segunda-feira, em Campinas, com Gabriel Mesquita; Mateus Ludke, Romércio, Bruno Silva e Bidu; Marcelo, Índio e Tony; Pablo, Bruno Sávio e Rafael Costa.