Borussia Dortmund perde o jogo e a chance de encostar nos líderes do Alemão

O Borussia Dortmund perdeu o duelo para o Union Berlin, por 2 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da 13ª rodada do Campeonato Alemão, e a chance de encostar nos líderes da competição. Com a derrota, a equipe permaneceu com 22 pontos, em quarto lugar, enquanto o time de Berlim alcançou os 21.

Todos os gols saíram na segunda etapa. Aos 12 minutos, o nigeriano Taiwo Awoniyi foi muito esperto para complementar a jogada, após cobrança de escanteio pelo lado direito, que teve um desvio anterior.

O empate do Borussia Dortmund veio três minutos depois com o camaronês Youssoufa Moukoko, de apenas 16 anos, que acertou um lindo chute na corrida.

O gol da vitória do time da casa saiu aos 23, em mais uma cobrança de escanteio pelo lado direito. O capitão Marvin Friedrich acertou linda cabeçada colocada para garantir os três pontos.

A liderança do Alemão é do Bayer Leverkusen (28 pontos), que enfrenta o Bayern de Munique (27), neste sábado, em seu campo. O RB Leipzig, também com 27, recebe o Colônia.