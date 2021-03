Bocha Paralímpica da Capital recebe doação de materiais esportivos para reforçar treinos dos atletas

Para melhorar o treinamento dos atletas de bocha de Campo Grande, a Associação Nacional de Desporto para Deficientes (Ande) entregou nesta manhã kits com material esportivo às entidades da Capital. Na reunião, realizada na Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o presidente da entidade elogiou o trabalho do Núcleo Paralímpico do Parque Ayrton Senna e pontuou o interesse em realizar o Campeonato Regional da modalidade no segundo semestre de 2021.

Segundo o presidente da Ande, Artur Cruz Gomes, a entidade já vinha buscando meios para auxiliar na manutenção das equipes. “Nós sabemos da dificuldade dos clubes comprarem equipamentos e para melhorar os treinamentos e também os resultados estamos entregando os kits para as equipes de bocha. A ideia é visitar os locais, entregar os materiais esportivos e ajudar de alguma forma no fortalecimento dos treinos e na formação dos atletas”, comentou.

Hoje, o Núcleo Paralímpico atende 100 pessoas e 50 delas participam da modalidade de bocha. “Os equipamentos serão essenciais para os treinos e para atender cada vez mais pessoas, e essa visita reforça a qualidade do trabalho que Campo Grande está desenvolvendo para pessoas com deficiências”, comentou a coordenadora do Núcleo Paralímpico, Yara Yule.

Na reunião, Artur Cruz Gomes comentou que há previsão da realização de dois campeonatos neste ano. “Estamos organizando o 1º Campeonato Feminino de Bocha no Rio de Janeiro e o Campeonato Regional Centro Norte de Bocha em Campo Grande, este classificatório para o Brasileiro. A previsão é para o 2º semestre”.

Participaram da reunião a equipe da Funesp, a Associação Caira, a ADD, e a Ativa.