Benfica revela 17 casos de coronavírus e pede adiamento dos próximos jogos

Teste de Covid-19 - (Foto: Agência Senado)

O Benfica revelou, nesta terça-feira, em um comunicado em seu site oficial, que 17 testes deram positivo para coronavírus, após os exames realizados no sábado. Funcionários, integrantes da comissão técnica e jogadores estão entre os infectados.

Na mesma nota, o clube português afirmou que espera um posicionamento do departamento nacional de saúde para saber se o time deve participar dos jogos previstos para as duas próximas semanas.

O Benfica tem jogo marcado para esta quarta-feira contra o Braga pela semifinal da Copa da Liga, domingo o adversário é o Nacional pelo Campeonato Português e no dia 28 o compromisso é pela Copa de Portugal, diante do Belenenses.

No Português, após 14 rodadas disputadas, o Benfica soma 32 pontos, mesma pontuação do Porto, e quatro atrás do líder Sporting. A equipe soma dez vitórias, dois empates e duas derrotas.