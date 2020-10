Bélgica proíbe fumo nos jogos a partir do dia 16 para conter propagação da covid

A liga de futebol belga proibiu o fumo durante todas as partidas de futebol em todas as divisões na tentativa de conter a propagação do coronavírus. O veto entrará em vigor no dia 16 e pretende garantir que os torcedores usem máscaras na maior parte do tempo, anunciou a organização, nesta terça-feira, em um comunicado.

A entidade considerou que fumar não é um bom motivo para que as pessoas não usem máscaras e considerou que as áreas para fumantes em estádios são de alto risco de contágio de covid-19.

A Bélgica permitiu o retorno dos torcedores aos estádios de futebol em meados de setembro, diante de uma pandemia que causou a morte de 10 mil pessoas no país.

Stijn Van Bever, diretor de comunicação da liga, anunciou a autorização de no máximo 9,2 mil torcedores nos maiores estádios que recebem jogos do campeonato.

A nona rodada da primeira divisão do campeonato belga será disputada a partir do dia 17, após os jogos da Liga das Nações. Com 19 pontos, o Sporting Charleroi lidera a competição, seguido por Brugge (18 pontos) e Standard Liège (17).