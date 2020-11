Bélgica elimina a Inglaterra e decide vaga com a Dinamarca na Liga das Nações

A Bélgica ficou muito perto do Final Four da Liga das Nações neste domingo, ao ganhar bem e eliminar a Inglaterra, com triunfo por 2 a 0. A vaga antecipada no Grupo 2 só não veio por causa de um gol nos acréscimos da Dinamarca sobre o Islândia. Os belgas jogarão por um empate diante dos dinamarqueses, na quarta-feira, para se garantirem.

Com dois belos gols, a madura seleção belga ganhou da Inglaterra, ainda em formação, para chegar aos 12 pontos e manter a liderança isolada da chave. Tielemans e Mertens foram os artilheiros do jogo.

O resultado construído em apenas 24 minutos estava perfeito com o gol de empate da Islândia na Dinamarca, restando apenas cinco minutos para a partida acabar.

Eriksen de pênalti, fez 1 a 0 no começo e Kjartansson igualou aos 40 do segundo tempo. Mas os dinamarqueses mostraram força em seus domínios, buscaram o triunfo nos acréscimos, novamente em penalidade batida por Eriksen, para se manterem vivos.

Líder com 12 pontos, a Bélgica jogará pelo empate em seus domínios, na quarta-feira. Com 10, os dinamarqueses necessitarão da vitória para obterem a vaga. A Inglaterra ficou com sete, sem chances matemáticas.

No primeiro duelo entre belgas e dinamarqueses, os líderes levaram a melhor. Ganharam fora de casa por 2 a 0, o que deixa a missão dos nórdicos ainda mais difícil. Derrotada em seus domínios, a Dinamarca terá de dar o troco na Bélgica.