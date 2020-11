Bayern de Munique bate Salzburg e garante vaga às oitavas da Liga dos Campeões

Sem ser brilhante, mas eficiente, o Bayern de Munique derrotou o Red Bull Salzburg por 3 a 1 nesta quarta-feira, em casa, e garantiu a vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões de forma antecipada. O time alemão construiu o triunfo com gols do artilheiro Lewandowski, Conan e Sane. Berisha fez o de honra dos austríacos, que cresceram no segundo tempo, mas perderam muitas chances.

O Bayern manteve os 100% de aproveitamento e, com a quarta vitória em quatro jogos, soma 12 pontos e garantiu antecipadamente um lugar no mata-mata da Liga dos Campeões. Além disso, já assegurou a liderança do Grupo A com ainda dois jogos por fazer. O Salzburg é o lanterna da chave, com apenas um ponto, mas ainda tem chance de se classificar.

O atual campeão europeu chegou a 15 vitórias consecutivas no torneio, ampliando o recorde de triunfos em sequência na principal competição de clubes da Europa.

Mesmo com alguns problemas na defesa e se expondo mais do que o habitual, o Bayern dominou o adversário na maior parte da partida. Foi intenso, agressivo e competente no ataque, especialmente no primeiro tempo. Como costumar ser em jogos da equipe alemã, o resultado foi construído com naturalidade.

Depois de pressionar com chegando pelos lados e com arremates de fora da área, os anfitriões abriram o placar com o artilheiro Lewandowski. O polonês marcou aos 43 minutos após rebote da finalização de Thomas Müller e chegou à impressionante marca de 14 gols em 13 jogos.

Na etapa final, o Bayern manteve o ritmo acelerado e ampliou aos seis minutos. Coman recebeu no bico esquerdo da área, levou para o meio e contou com o desvio na zaga para vencer o goleiro Stankovic. Aos 22, o atacante francês foi acionado e cruzou na cabeça de Sane, que anotou o terceiro.

A equipe alemã, mesmo dominante e com larga vantagem, continuou no ataque e acabou deixando a defesa um pouco exposta. O meia espanhol Marc Roca foi expulso e, com superioridade numérica, o Salzburg cresceu na partida.

Sem nada a perder, o time austríaco foi ao ataque, construiu um grande volume de jogo e terminou o duelo com 19 conclusões a gol, oito a mais que o adversário. Mas do outro lado os donos da casa tinham Neuer, que fez uma sequência impressionante de defesas para evitar o primeiro gol, que, porém, saiu aos 18 minutos da etapa final, com Berisha, completando cruzamento rasteiro da direita. Os visitantes ainda tiveram outras duas chances, concluídas para fora.

No outro confronto do Grupo A, o Atlético de Madrid vacilou e empatou sem gols com o Lokomotiv Moscou, em casa. Com a igualdade, o time espanhol, vice-líder, com cinco pontos, perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação à próxima fase. A equipe russa ocupa o terceiro lugar, com três pontos, e a disputa na chave pela segunda vaga ao mata-mata segue em aberto.