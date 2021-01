Bayern abre 2 a 0, toma virada do Moenchengladbach e tem liderança ameaçada

Acostumado a conseguir grandes resultados e mostrar poder diante de seus adversários, o Bayern de Munique perdeu, nesta sexta-feira, para o Borussia Moenchengladbach, por 3 a 2, de virada, no campo do adversário, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Alemão.

Pior que o resultado, o atual campeão europeu, que ficou com 33 pontos, poderá ser superado na classificação do Alemão, neste sábado, caso o RB Leipzig (31 pontos) derrote, em seu campo, o Borussia Dortmund.

O começo de jogo dava a entender que o Bayern iria obter mais uma vitória tranquila quando o artilheiro Robert Lewandowski, de pênalti (20º gol na competição), e Leon Goretzka precisaram de apenas 26 minutos para colocar o time visitante em vantagem de 2 a 0 no placar.

Mas a reação do Moenchengladbach veio ainda na primeira etapa com dois gols de Jonas Hofmann, aos 36 e 47, graças a assistências de Lars Stindl.

Quando se esperava uma resposta por parte do Bayern na etapa final, Florian Neuhaus marcou o terceiro do Moenchengladbach, logo aos quatro minutos. O jogo foi bastante disputado até o final, mas, desta vez, o poderoso time de Munique não conseguiu se impor na partida e acabou derrotado pela segunda vez, após 15 jogos.