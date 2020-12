Bayer Leverkusen goleia em casa e assume a liderança isolada no Campeonato Alemão

Bayer Leverkusen assume liderança isolada em Campeonato Alemão - ( Foto: Estadão )

O Campeonato Alemão tem um novo líder; e de forma isolada. Aproveitando o tropeço do Bayern de Munique, que empatou no sábado, o Bayer Leverkusen assumiu a ponta ao golear o Hoffenheim por 4 a 1, neste domingo, em Leverkusen, pela 11.ª rodada. Essa é a primeira vez que a equipe fica na primeira colocação da competições desde a temporada 2014/2015.

Agora com 25 pontos, o Bayer Leverkusen tem um a mais que Bayern de Munique, que empatou fora de casa contra o Union Berlin por 1 a 1, e RB Leipzig, que no sábado derrotou o Werder Bremen por 2 a 0 como mandante. O Hoffenheim, com 12 pontos, está na 12.ª colocação e se preocupa mais com o risco de entrar na zona de rebaixamento.

O atacante jamaicano Leon Bailey foi o destaque do jogo. Ele fez os dois gols que abriram caminho para a vitória, logo aos quatro minutos e aos 27. No segundo tempo, o austríaco Baumgartner diminuiu, aos cinco. Mas Florian Wirtz abriu vantagem de novo no placar, aos 10.

Com as expulsões de dois jogadores do Hoffenheim - Grillitsch, aos 19, e Posch, aos 34 minutos -, ficou mais fácil para o Bayer Leverkusen. Quase no final, aos 45, Alario marcou em cobrança de pênalti e selou a goleada por 4 a 1.

No outro jogo deste domingo, o Schalke 04 ficou no empate por 2 a 2 contra o Augsburg, fora de casa, e segue na lanterna do campeonato. São quatro empates e sete derrotas até aqui.