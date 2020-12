Barcelona perde para o Cádiz e fica a 12 pontos do líder Atlético de Madrid

Foto: Divulgação

O Barcelona sofreu o seu sexto tropeço no Campeonato Espanhol e ampliou o momento ruim na competição com uma atuação marcada pela desorganização e erros individuais. Neste sábado, fora de casa, perdeu por 2 a 1 para o Cádiz, uma das surpresas da competição, em duelo valido pela 12.ª rodada, no Estádio Ramón de Carranza. Assim, ficou longe da briga pelo título, mesmo que dois dos seus jogos tenham sido adiados.

Com a derrota, afinal, o Barcelona parou nos 14 pontos em 10 duelos, caindo para o sétimo lugar. Já o Cádiz, agora com 18 em 12 jogos disputados, é o quinto colocado. A distância do time catalão para o líder Atlético de Madrid, que venceu neste sábado, está em 12 pontos.

Atuando em casa, praticamente em seu primeiro ataque, o Cádiz abriu o placar. E com a ajuda do Barcelona. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, Mingueza cabeceou para trás. Ter Stegen até evitou o gol contra, mas Alvaro Gimenez apareceu para empurrar a bola às redes.

Depois disso, o Cádiz se fechou no campo de defesa e o Barcelona buscou o empate, se lançando ao ataque. Mas não conseguia encontrar espaços, só ameaçando o time da casa em jogadas de bola parada, muito também pela atuação apagada do quarteto composto por Phillipe Coutinho, Messi, Griezmann e Braithwaite.

A pressão do Barcelona só foi, então, surtir algum efeito no segundo tempo, mesmo com a equipe desorganizada, algo que não melhorou muito após as entradas de Dembélé e Pedri, ambos no intervalo. E o gol de empate saiu graças a um gol contra. Aos 12 minutos, Messi acionou Jordi Alba na grande área. Ele cruzou e a bola desviou em Alcalá, igualando o placar.

Só que aí a defesa do Barcelona voltou a falhar. Aos 17, Alba cobrou lateral na direção de Lenglet, que se atrapalhou com a bola. Negredo, então, ganhou dividida com Ter Stagen e, da pequena área, marcou o gol do triunfo do Cádiz, que contou com boas defesas de Ledesma no fim para segurar a vantagem.

O Barcelona voltará a jogar na terça-feira, quando receberá a Juventus, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões - já está garantido nas oitavas de final. O próximo compromisso do Cádiz está marcado para 14 de dezembro, em Vigo, contra o Celta.