Barcelona anuncia contratação de lateral-direito do Ajax por quase R$ 140 milhões

Um lateral-direito americano é novo reforço do Barcelona. Nesta quinta-feira, o clube catalão anunciou a contratação de Sergiño Dest, que estava no Ajax e foi adquirido por 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 139 milhões). O time poderá desembolsar outros 5 milhões de euros de acordo com cláusulas de desempenho. "Não tenho dúvidas de que ele será um jogador muito útil para o Barça", disse o técnico Ronald Koeman.

Dest, de 19 anos, substituirá Nelson Semedo após sua transferência ao Wolverhampton, da Inglaterra, e dará a Koeman outra opção para a função de lateral-direito, além de Sergi Roberto, em uma das posições mais carentes do elenco. Ele assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Dest é a nova peça do projeto de reconstrução de Barcelona sob Koeman, que assumiu o cargo de técnico após a devastadora derrota da equipe por 8 a 2 para o Bayern Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, em agosto. O clube também se reforçou com o meio-campista Miralem Pjanic e os atacantes Francisco Trincao e Pedri Gonzalez, tendo liberado Luis Suárez, Ivan Rakitic e Arthur, além de Semedo.

Nascido em Almere, na Holanda, Dest se formou nas divisões de base do Ajax, único time que defendeu na sua carreira. Ele tem pai suriname-americano e mãe holandesa e escolheu jogar pelos Estados Unidos. Já atuou pela equipe principal, também tendo participado dos Mundiais Sub-17 e Sub-20.

"Falei com o Sergiño sobre a seleção nacional, porque ele tinha a possibilidade de jogar pela Holanda ou pelos Estados Unidos", disse Koeman. "Mas finalmente uma decisão tem que ser tomada pelo jogador, porque esse é o sentimento dele, e decidiu jogar pela seleção americana, não é um problema. Isso é bom para o futebol dos EUA", concluiu o novo treinador do lateral.