Bahia marca 3 vezes no primeiro tempo e vence fácil o Vasco em casa

Com o resultado, o time da casa chegou aos 15 pontos, na briga contra o rebaixamento - (Foto: Arte/Estadão)

O Bahia segue se recuperando no Campeonato Brasileiro e conquistou resultado importante ao bater o Vasco por 3 a 0, em Pituaçu, nesta noite pela 14.ª rodada. O time baiano fez o primeiro gol cedo e depois dominou o adversário até com facilidade, chegando ao placar elástico e tranquilo.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 15 pontos, na briga contra o rebaixamento. O Vasco, com 18 pontos, e sem vencer há seis jogos, perde a chance de voltar a se aproximar dos primeiros colocados.

O Bahia começou melhor e não demorou para abrir o placar. Aos nove minutos, Clayson cruzou da esquerda e Rossi, que deixou o Vasco no ano passado, esticou a perna para completar ao gol. o atacante não comemorou.

Aos 31 minutos, outro ex-vascaíno apareceu. Bruno Gomes fez bela jogada em velocidade pela direita e rolou para trás para o centroavante Gilberto, que também já defendeu o time cruzmaltino. Ele finalizou de primeira para as redes.

Ainda no primeiro tempo, o Bahia marcou o terceiro gol aos 46 minutos. Gregore lançou, o lateral Yago Pikachu cortou para o meio da área e a bola sobrou para o atacante Clayson, que fuzilou para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o Bahia reduziu o ritmo e preferiu apenas administrar a vantagem. Para complicar ainda mais o Vasco, o volante Bruno Gomes, que já tinha cartão amarelo, parou um contra-ataque com falta e foi expulso. Mesmo assim, o time baiano não forçou e garantiu a vitória por 3 a 0 sem sustos.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Vasco enfrenta o rival Flamengo em clássico a partir das 17 horas. No domingo, o Bahia encara o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 VASCO

BAHIA - Douglas Friedrich; Ernando, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Elias, Gregore (Ramon) e Daniel (Ronaldo); Rossi (Élber), Gilberto (Saldanha) e Clayson (Fessin). Técnico: Mano Menezes.

VASCO - Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo (Miranda), Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Marcos Júnior (Carlinhos) e Felipe Bastos; Vinícius (Cayo Tenório), Cano (Ygor Catatau) e Talles Magno (Gabriel Pec). Técnico: Ramon Menezes.

GOLS - Rossi, aos 9, Gilberto, aos 31, e Clayson, aos 46 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Gregore, Ramon e Rossi (Bahia); Gabriel Pec (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Gomes (Vasco).

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).