Avaí e CSA empatam na Ressacada e não emplacam 3ª vitória seguida na Série B

Em um confronto de dois times embalados por duas vitórias seguidas, Avaí e CSA não conseguiram emplacar a trinca, ao empatarem por 1 a 1 na noite desta terça-feira, no Estádio da Ressacada, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Avaí saltou para a quinta colocação, com 23 pontos, três a menos que o América-MG, primeiro do G4 zona de acesso. Já o CSA, que tem um jogo a menos, tem 20 e é o nono colocado. Ambos devem perder posições até o encerramento da rodada.

Momentos antes da bola rolar, o Avaí comunicou que quatro jogadores testaram positivo para covid-19: Jean Martim, Eduardo Kunde, Leandrinho e Jonatham. Os três primeiros, inclusive, estavam relacionados pelo técnico Geninho.

Logo aos nove minutos de jogo, Nadson cobrou escanteio e Luciano Castán abriu o placar para o CSA de cabeça. O empate do Avaí, que quase veio em chute de Gastón Rodriguez e cabeçada de Alan Costa, saiu aos 39 minutos. Iury cruzou, Rômulo desviou e Getúlio apareceu na segunda trave para completar de peixinho.

A etapa final não foi tão movimentada quanto a primeira. O CSA sentiu o cansaço a partir dos 25 minutos e passou a ser dominado pelo Avaí. No último lance do jogo, Valdívia cobrou falta e Ronaldo cabeceou. Matheus Mendes deu um leve desvio na bola, que ainda bateu na trave.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19h15, pela 17.ª rodada. O Avaí enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o CSA recebe o Botafogo, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 CSA

AVAÍ - Lucas Frigeri; Iury (Felipe Santos), Rafael Pereira (Betão), Alan Costa e Luan Silva (Zé Marcos); Ralf, Pedro Castro e Valdívia; Rômulo, Gastón Rodriguez (Ronaldo) e Getúlio (Vinícius Jaú). Técnico: Geninho.

CSA - Matheus Mendes; Diego Renan, Cleberson, Luciano Castán e Rafinha; Geovane, Yago e Nadson (Marquinhos); Andrigo (Alano), Rodrigo Pimpão (Vitor Silva) e Paulo Sérgio (Pedro Lucas). Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Luciano Castán, aos nove, e Getúlio, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Iury, Valdívia, Luan Silva e Rafael Pereira (Avaí)

RENDA E PÚBLICO Portões fechados

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).