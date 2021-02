Aulas de Ginástica e Funcional unem diversão e exercícios para saúde da população no Coophatrabalho

Aulas de Ginástica e Funcional - Foto: Divulgação/Assessoria

Você sabia que na Praça Camilo Boni – Associação de Moradores do Coophatrabalho – tem oficinas de Ginástica e Funcional de graça? Todas as terças e quintas das 7h às 9h Vilma Barbulho e Nair Veiga fazem exercícios físicos que melhoram sua vida e sua saúde. Uma se curou da tendinite e a outra ganhou mais disposição. História de inspiração de quem levanta do sofá e vence o sedentarismo todos os dias.

Vilma Barbulho, 53 anos, mora há 2 anos no Coophatrabalho. Precisava de novas amizades, curar uma dor no quadril e mudar de vida. “Quando cheguei no bairro descobri essa área de lazer e queria me encontrar aqui. Eu estava perdida, precisava fazer amizades. Depois que meu esposo faleceu, morava com minha filha e ela casou. Há 1 ano tive tendinite no quadril, uma descalcificação no osso, não sabemos como aconteceu, mas antes eu tomava medicação, parei com minha atividade e fiz meses de acupuntura. Foi no funcional que consegui trabalhar a dor e o exercício me fortaleceu, e assim levo a vida super bem”, comemora.

Além das atividades e dos benefícios, Vilma tem no grupo do whatsapp das atividades um canal de comunicação e estímulo para uma vida com mais qualidade. “Sempre conversamos lá, cuidamos da saúde na pandemia, e não ficamos sedentárias. Aqui eu formei uma família. Hoje eu faço caminhada, funcional e ginástica. Antes fazia caminhada, e só, mas não tinha rotina, não tinha turma. Mudei minha alimentação também, comendo mais frutas, legumes e arroz integral”, finaliza ela.

Longevidade com qualidade

Nair Veiga, 73 anos, aposentada, também comemora as atividades do Projeto Movimenta Campo Grande. Ela, que já pratica exercícios há anos vê a importância da atividade física regular. “Eu sempre fiz exercícios, acho fundamental, antes eu fazia no posto de saúde Albino Coimbra, mas com a pandemia eles fecharam e quando abriram as turmas aqui eu migrei e estou amando. São vários exercícios que eu não conhecia e estou me adaptando”, disse.

Bem humorada, ela conta que também cuida da alimentação e que os exames de rotina sempre apontaram uma boa saúde. “Quando vou ao cardiologista ela diz que não tenho nada e que é para eu manter assim, então continuo com a alimentação balanceada e fazendo meus exercícios para eu continuar linda e maravilhosa, deve ser esse o segredo. Eu recomendo todos sair da cama e se cuidar, cuidar do corpo e da mente.

Programação

O Centro Comunitário Coophatrabalho fica na Avenida Florestal, 847 e tem:

Badminton – terça e quinta a partir das 14h

Funcional– terças e quintas 7h

Ginástica/Ritmos – terças e quintas 8h

KungFu – terça e quinta às 16h20 e 17h30

Treinamento Funcional – segunda e quarta às 17h

Ritmos – segunda e quarta às 18h

