ATP confirma mudanças no calendário e torneios até o final da temporada - (Foto: Reuters)

A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) anunciou nesta sexta-feira o calendário completo até o final da temporada de 2020, muito alterado por conta da paralisação de mais de cinco meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Entre as novidades estão o adiantamento do Masters 1000 de Roma, na Itália, em uma semana, ocupando o espaço deixado após o cancelamento do Masters 1000 de Madri, na Espanha, e também a inclusão do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, na semana aberta pelo torneio italiano.

No calendário atualizado, a temporada será finalizada com o ATP Finals, em Londres, a partir de 15 de novembro. A competição, na O2 Arena, será sem a presença de público. Entre o evento que fecha o ano entre os homens e Roland Garros, o Grand Slam francês entre 27 de setembro e 11 de outubro, serão cinco semanas de disputas com seis eventos. Três ATP 250, dois ATP 500 e um Masters 1000 acontecerão neste período.

Com a impossibilidade da disputa de competições na Ásia, todos os torneios após Roland Garros acontecerão em quadras cobertas na Europa. Um dos destaques fica para São Petersburgo, na Rússia, que foi alçado de ATP 250 para o nível de ATP 500. Também acontecerão os ATP 250 da Antuérpia (Bélgica), de Moscou e de Sofia (Bulgária), o ATP 500 de Viena (Áustria) e o Masters 1000 de Paris.

"O tênis está achando seu caminho enquanto seguimos preocupados com a saúde e segurança de todos os envolvidos. Esperamos produzir um final forte para a temporada. Gostaria de elogiar os torneios por seu compromisso contínuo, flexibilidade e desenvoltura em encontrar soluções para operar sob essas circunstâncias desafiadoras", afirmou Andrea Gaudenzi, presidente da ATP, no comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira com as mudanças do calendário.

A retomada do circuito profissional masculino acontecerá no próximo dia 22 com a disputa do Masters 1000 de Cincinnati, que neste ano será jogado em Nova York, no complexo de Flushing Meadows, o mesmo utilizado pelo US Open, que começará na semana seguinte.

A ATP divulgou ainda que continua a explorar opções para eventos adicionais no cronograma, incluindo oportunidades para emitir um número limitado de licenças de um ano para o restante da temporada de 2020. Todos os eventos serão realizados sob rígidas diretrizes relacionadas à saúde e segurança e distanciamento social.